"Igualar Esquel": Presentan su proyecto político para el 2027

En dialogo con Red43, el referente local Javier “Chino” Comparada anunció el lanzamiento oficial de “Igualar Esquel”, un nuevo espacio político que inicia su camino con una campaña de afiliación y un debate de propuestas con la mirada puesta en el turno electoral de 2027.

Comparada se mostró convencido del potencial que tiene la cordillera, aunque fue crítico con el presente de la localidad. "Es posible y necesario sacar a Esquel del estancamiento permanente en el que se encuentra hace ya varios años", señaló, remarcando que el objetivo del grupo es demostrarle a la comunidad que un Esquel pujante es alcanzable mediante proyectos concretos y honestidad política.

Durante el diálogo, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de "refrescar la memoria" sobre las causas de la situación actual. "Nos han mentido mucho y se ha defraudado la buena fe de quienes creyeron en la capacidad de los elegidos", sostuvo Comparada, diferenciando su propuesta de las promesas incumplidas del pasado.

Uno de los puntos más destacados de Igualar es el carácter transversal de la convocatoria. "No nos fijamos si sos radical o peronista, del PRO o de La Libertad Avanza. Nos interesa que Esquel florezca y que sea una ciudad para todos y todas", afirmó el "Chino", invitando a vecinos de distintos sectores a sumarse a las reuniones que comenzaron este lunes.

El proyecto de Igualar Esquel se asienta sobre ejes fundamentales como el trabajo, la producción, la salud, la seguridad y la educación. Sin embargo, Comparada subrayó que el sello distintivo de su espacio es la visión social.

"Buscamos que la igualdad no sea solo una palabra aislada, sino que se transforme además en igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la comunidad", concluyó el referente, anticipando que el próximo paso será profundizar el trabajo en los barrios para invitar a los vecinos a sumarse al proyecto.