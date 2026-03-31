Asesinó a su novio de 9 puñaladas, lo filmó mientras agonizaba y subió el video a las redes

Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, fue condenada a 8 años de prisión por el asesinato de su exnovio, de 42, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La joven llegó al debate en libertad, pero quedó presa luego del veredicto.

La noche del 18 de diciembre de 2022, mientras Alexis Baciocchi agonizaba en el piso de su casa, Mancilla sacó el celular, empezó a grabarse, admitió que lo había apuñalado y subió un video a Facebook.

Según la acusación, la mujer lo agredió con un martillo, cuchillos y herramientas que había en la casa, como destornilladores. La autopsia determinó que Baciocchi recibió múltiples heridas: ocho puñaladas por la espalda (una de ellas le atravesó el pulmón) y otra en la cabeza que le perforó el cráneo. También tenía golpes en la cabeza y una mordida en la pierna.

La causa indica que, mientras el hombre pedía ayuda, Mancilla se comunicó con su pareja actual y con su madre para contar lo que había hecho. Baciocchi fue trasladado al hospital, pero llegó sin vida cerca de las 00.10.

En el video que publicó en Facebook, la agresora se filmó durante cuatro minutos mientras el hombre agonizaba en el piso. En la grabación, relató lo que había ocurrido minutos antes. “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Se movía mucho y no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra”, aseguró.

En otro tramo, agregó: “En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí y que sepa que no se podía meter conmigo nunca”. Intentó justificar el ataque y acusó a la víctima de haberla amenazado y acosado. “No quería llegar a esta instancia, solo quería que pare y que deje de querer manosearme”, sostuvo.

Al respecto, la querella aseguró que en el expediente no existen denuncias de violencia contra Baciocchi. Por el contrario, indicó que él había denunciado a Mancilla en 2018 y 2019 por episodios de hostigamiento.

Uno de los aspectos más polémicos del caso fue que la acusada fue excarcelada pocos días después del crimen porque la Justicia consideró que no existían riesgos procesales. Desde entonces, estuvo en libertad. Sin embargo, tras la condena de 8 años, se resolvió que quede presa y que realice un tratamiento de salud mental.