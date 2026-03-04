Reclamo en CORFO: trabajadores de la Regional Oeste exigen equidad salarial

Jonathan Díaz, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezó una manifestación frente a las instalaciones de CORFO para visibilizar un reclamo que afecta a los agentes de la Regional Oeste. El conflicto se originó tras la implementación de un ítem por desempeño destinado al Ministerio de Producción, el cual actualmente solo beneficia a quienes pertenecen al SAF 67, dejando fuera a los trabajadores del SAF 101. Díaz calificó esta situación como una división injusta, señalando que todos los empleados dependen de la misma cartera ministerial y deberían ser incluidos en el beneficio de manera equitativa.

El referente sindical explicó que la decisión de profundizar las medidas surgió tras la realización de asambleas donde se analizó la falta de respuestas por parte del Gobierno Provincial. A pesar de haber enviado notas formales en semanas previas, los trabajadores aún no han recibido una convocatoria oficial para tratar la problemática. La urgencia del reclamo radica en la proximidad de las fechas de cobro, ya que el personal teme quedar nuevamente excluido del incremento salarial en la liquidación de este mes.

Díaz destacó la importancia de la Regional Oeste, que abarca no solo a Esquel sino también a localidades como Corcovado, El Hoyo, Puelo y Trevelin. En este sentido, subrayó el intenso trabajo operativo que los agentes realizaron durante la temporada de verano, especialmente en el combate y la asistencia logística durante los incendios forestales en la cordillera. Según el gremialista, muchos de estos empleados pusieron el cuerpo en situaciones críticas, incluso sin percibir horas extras en su momento, por lo que consideran que la incorporación del ítem es un reconocimiento mínimo y necesario a su labor territorial.

E.B.W.