Jueves 05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Nueva diplomatura de oficios entre la Cooperativa, el Municipio y la UNPSJB

La Cooperativa 16 de Octubre, la Municipalidad de Esquel y la UNPSJB lanzan una capacitación con salida laboral que permitirá a los alumnos realizar prácticas solidarias en hogares de la ciudad.
La Cooperativa 16 de Octubre, junto a la Municipalidad de Esquel y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, formalizaron el lanzamiento de una nueva instancia de capacitación enfocada en instalaciones eléctricas domiciliarias. Este módulo representa la tercera etapa de una diplomatura integral que ya ha completado trayectos formativos en gas y redes sanitarias, consolidando un esquema de trabajo interinstitucional que busca profesionalizar la mano de obra local. La cursada iniciará el próximo viernes 13 de marzo a las 16:00 hs en el Salón de Asamblea de la Cooperativa y se extenderá durante seis encuentros a dictarse los días viernes y sábados.

 

El programa está diseñado para personas sin conocimientos previos que busquen una salida laboral accesible como auxiliares técnicos. El proceso de aprendizaje combina una sólida base teórica con prácticas territoriales fundamentales, donde el municipio desempeña un rol clave al coordinar intervenciones en viviendas de vecinos en situación de vulnerabilidad. Esta metodología no solo garantiza el aprendizaje de los estudiantes, sino que genera un impacto social directo al transformar las condiciones de vida en diversos barrios de la ciudad.

 

Las autoridades destacaron el éxito de las ediciones anteriores, mencionando casos concretos en los barrios Cañadón de Bórquez y Badén, donde las instalaciones realizadas por los alumnos superaron las inspecciones de entes reguladores y permitieron que familias accedieran a servicios básicos tras años de espera. Para este nuevo ciclo de electricidad, el objetivo es profundizar los contenidos técnicos y avanzar hacia una certificación oficial que otorgue un aval institucional de mayor peso para el futuro desempeño profesional de los egresados.

 

La inscripción se realiza de manera virtual a través de un formulario disponible en las redes sociales de la universidad, con un cupo limitado de 80 vacantes. Si bien se otorgará prioridad a quienes ya cursaron los módulos de gas o plomería para que completen su diplomatura, el registro está abierto a toda la comunidad sin requisitos de títulos previos ni secundario completo. Desde la cooperativa enfatizaron que esta formación también ayuda a perder el miedo al manejo de la energía eléctrica y fomenta una relación técnica más fluida entre la institución y los usuarios capacitados.

 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/mL6Az485TNKQsrSNA

 

 

 

 

E.B.W.

 

