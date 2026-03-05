La arquería suma adeptos en Esquel con la escuelita del Club Las Mutisias

El Club de Arquería Mutisia de Esquel continúa creciendo y sumando jóvenes a su escuelita de tiro con arco. Con actividades abiertas desde noviembre, el espacio reúne a chicos que se inician en la disciplina junto a otros que ya tienen experiencia y vuelven a entrenar.

“Estamos en el Club de Arquería Las Mutisias, estamos con las puertas abiertas desde el mes de noviembre, hace aproximadamente unos cuatro meses, en este momento están haciendo tiradas de práctica los chicos de la escuelita”, contó Soledad Ardito.

La referente del club destacó además el entusiasmo que genera la convocatoria. “Como verás hay chicos que vienen hace un montón, después tenemos chicos que recién están iniciando, otros que están volviendo, así que realmente es una enorme alegría tenerlos a todos acá”, señaló.

Las prácticas reúnen a participantes con distintos niveles de experiencia, aunque todos comparten el mismo espacio de aprendizaje. “Hay chicos que tienen categorías referentes a los distintos arcos que están tirando, a las distintas distancias, pero en este momento son todos de escuela, así que diferencian las distancias y lo que cada uno está estudiando”, explicó Ardito.

En el club se trabajan distintas modalidades de arquería. “Tenés arcos tradicionales, que es aquel arco donde no tenés ningún tipo de accesorio, no tenés mira, no tenés barras estabilizadoras, apuntás directamente el arquero; después tenés arcos olímpicos, que ya llevan mira, llevan barras estabilizadoras y es otra práctica”, detalló.

Actualmente el espacio funciona en Mitre 1255 y ofrece entrenamientos tres veces por semana. “Nosotros estamos en este momento en Mitre 1255, estamos lunes, miércoles y viernes de 18 horas en adelante”, indicaron, quien además invitó a quienes quieran sumarse a contactarse a través de redes sociales. “Tenemos nuestras redes sociales, que es @calmoficial en Instagram, que nos pueden ubicar ahí, nos pueden mandar mensajitos y nos estamos contactando inmediatamente”.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la institución es contar con un espacio cubierto para continuar con las prácticas durante los meses más fríos. “El gran desafío que tenemos ahora es encontrar un lugar cerrado donde podamos tirar y donde puedan practicar los chicos en el invierno”, señaló.

Mientras tanto, los arqueros ya se preparan para un calendario cargado de competencias. “Los chicos se están preparando para lo que es el torneo en Bariloche, que es a fines de abril, después están los Juegos Evita, están los Juegos Interpatagónicos… así que desafíos en el año hay un montón”, remarcó.

Por su parte, la entrenadora Florencia Gómez explicó cómo es el proceso de iniciación para quienes se acercan por primera vez a la disciplina. “Yo soy entrenadora del club Las Mutisias. Lo primero que hacemos siempre es trabajar la iniciación con lo que es postura, aprender las partes del arco, aprender las normas de seguridad, que es lo más importante”, indicó. Una vez incorporadas esas nociones, los alumnos comienzan a practicar los primeros tiros.

Con la técnica básica aprendida, llega el momento del disparo: “Lo primero que se hace es: se apunta, se abre y se suelta”, concluyó.

R.G.