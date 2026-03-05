Tres muertos y siete desaparecidos, el misterio de un barco que sólo conocerá el fondo del mar

La investigación judicial por el hundimiento del buque pesquero Repunte, ocurrido en junio de 2017 frente a la costa de Chubut, llegó a un punto definitivo. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido de reapertura de la causa y confirmó el archivo del expediente dispuesto el año pasado por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Con esa resolución, el naufragio del barco pesquero no continuará bajo investigación judicial. La decisión del tribunal de alzada puso fin a la apelación presentada por familiares de las víctimas, que buscaban que el caso volviera a analizarse en la Justicia federal.

La novedad fue confirmada por Gabriela Sánchez, referente del colectivo “Ningún Hundimiento Más” y hermana de uno de los tripulantes fallecidos en la tragedia. La mujer expresó su angustia tras conocer la decisión judicial y describió el impacto que tuvo en las familias.

“Es terrible, es muy difícil para mí hablarlo, decirlo, imaginarlo. Yo siento que en este momento es como si el Repunte hoy se hubiera vuelto a hundir otra vez”, manifestó Sánchez al referirse al fallo de la Cámara.

La referente del colectivo también explicó el alcance de la resolución judicial. “El fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia no dio lugar que se reabriera la causa, o sea que no se va a investigar. No se va a investigar el hundimiento del Repunte”, afirmó.

Para los familiares de las víctimas, la decisión judicial representa un cierre definitivo del expediente sin que se determinen responsabilidades por el naufragio. Desde el colectivo que acompaña los reclamos por seguridad en el sector pesquero advierten que el caso se suma a otras tragedias marítimas que tampoco lograron avances judiciales.

A pesar de la resolución judicial, Sánchez sostuvo que continuará impulsando reclamos vinculados con la seguridad de los trabajadores del mar. “Con la cantidad de pruebas que hemos presentado, el juez cierra la causa, el fiscal pide que la reabra y la cámara dice que no. Bueno, ya está, ya está. Yo estoy realmente muy amargada, muy triste, pero bueno, seguiremos luchando si no es por la causa del Repunte, por la seguridad de los tripulantes”, concluyó.

El Repunte, un pesquero propiedad de la empresa marplatense Ostramar S.A., se hundió el 17 de junio de 2017 en medio de una tormenta, a 36 millas náuticas al norte de Rawson. En el naufragio murieron José Ricardo Homs, Luis Jorge Gaddi y Silvano Cóppola, cuyos cuerpos fueron hallados en el mar cerca de la embarcación.

Otros siete tripulantes nunca fueron encontrados: Gustavo Sánchez, José Omar Arias, Horacio Airala, Néstor Paganini, Claudio Marcelo Islas, Fabián Samite e Isaac Chabanchik. El accidente también dejó dos sobrevivientes, Lucas Trillo y Julio Guaymas, quienes lograron ser rescatados tras el hundimiento.

Fuente: LU17