Barrio Malvinas: avances en infraestructura, nuevos talleres y proyectos de espacios verdes

Marta Barrera, presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas, compartió un mensaje de optimismo al destacar el progreso que vive el sector gracias al trabajo conjunto entre la institución, el municipio y el gobierno provincial. Tras participar recientemente de una entrega de herramientas en el estadio municipal, la referente vecinal agradeció formalmente la gestión del intendente Matías Taccetta y el apoyo de Lotería del Chubut, lo cual permitió que la sede contara finalmente con una desmalezadora propia. Según explicó Barrera, aunque la sede está muy bien equipada, contar con esta herramienta les brinda autonomía para mantener los espacios verdes y el sector de juegos infantiles sin depender exclusivamente de los tiempos operativos de la municipalidad.

Una variada oferta de talleres con salida laboral y recreación

En lo que respecta a la vida social del barrio, la sede vecinal se encuentra en plena actividad con una oferta de talleres sumamente diversa que ya comenzó a dictarse. Entre las opciones disponibles se encuentran clases de arte para adultos, masoterapia con salida laboral, folclore, malambo y yoga para niños. También se destacan propuestas de reciclaje, telar mapuche, coro barrial, tai chi y el taller recreativo "Manos en Juego". Además, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local dicta un taller enfocado en lo cognitivo para adultos mayores. Debido a la alta demanda, Barrera informó que quedan pocos horarios disponibles y realizó un último llamado a los interesados, quienes pueden contactarse al 2945-529875 para coordinar su inscripción.

Mantenimiento vial y pedido a los vecinos

En materia de infraestructura, la presidenta confirmó que se ha gestionado el repaso de calles para aquellas arterias que aún no cuentan con adoquinado. Específicamente, los trabajos se realizarán en el Pasaje 2 de Abril y en la calle ubicada frente al Centro de Salud. Se espera que la maquinaria municipal pase por el sector este lunes, por lo cual se solicitó encarecidamente a los vecinos que retiren sus vehículos de la vía pública durante esa jornada para facilitar las tareas de nivelación. Esta intervención es parte de un diálogo constante con el intendente para avanzar a futuro con el pavimento definitivo en esos sectores.

Continuidad institucional y recuperación de espacios verdes

Finalmente, la gestión actual busca dar continuidad a proyectos de la comisión anterior, bajo la premisa de que las buenas ideas deben prosperar independientemente de los cambios de mando. En este sentido, Barrera mantuvo un encuentro con Carolina Lemir, subsecretaria de Espacios Verdes, para reactivar un anteproyecto integral de recuperación de áreas recreativas con un fuerte enfoque en la inclusión social. Este plan será analizado en profundidad la próxima semana en una reunión técnica entre la comisión vecinal y el equipo de la subsecretaría, con el objetivo de transformar los espacios baldíos en lugares de encuentro para todas las familias del barrio.

E.B.W.