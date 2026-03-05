Continúa la búsqueda de un joven chubutense desaparecido en Río Negro

La Policía de la provincia de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Esteban Gabriel Trejo, un joven de 27 años oriundo de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, que permanece desaparecido desde hace seis días.

Según informaron desde la Comisaría 13ª de Sierra Grande, el joven se ausentó de su domicilio en Sierra Grande el pasado 28 de febrero de 2026 alrededor de las 16 horas. Desde ese momento no se registraron novedades sobre su paradero.

Al momento de retirarse, Trejo vestía una bermuda negra marca Adidas, una remera azul y una campera negra con capucha. De acuerdo con los datos difundidos, no llevaba mochila, no tenía consigo su Documento Nacional de Identidad y no contaba con teléfono celular.

En cuanto a sus características físicas, es de tez blanca, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene ojos verdes y cabello rubio con los costados rapados. Entre sus rasgos distintivos se encuentran varios tatuajes, entre ellos uno con el escudo del Club Atlético Colón en la pierna derecha, además de otros tatuajes en ambas manos, en los brazos y en el rostro.

Allegados indicaron que existe la posibilidad de que el joven haya salido de Sierra Grande haciendo dedo, ya que habría manifestado su intención de viajar hacia Buenos Aires.

Familiares y amigos comenzaron a difundir su imagen a través de redes sociales, principalmente desde Puerto Madryn, con el objetivo de ampliar la búsqueda y obtener datos que permitan ubicarlo. Ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 2920-351748, al 101 o acercarse a la comisaría o dependencia policial más cercana.

R.G.