8M: la Fiscalía impulsa la “Soberanía Digital” para prevenir la violencia en internet

Habitar internet de forma segura es un derecho. En este 8M, la Fiscalía promueve la "Soberanía Digital" como una forma de autodefensa. Inspirados en las estrategias de autogestión de la Guía EMA, el foco está en la prevención proactiva.

¿Cómo protegerte?

- Autenticación de dos pasos: Es tu mejor escudo contra hackeos.

- Limpieza digital: Revisar periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación o contactos.

- Redes de cuidado: Si sos víctima de acoso, comunicate con la Fiscalía.

Hoy, las dependencias policiales y reparticiones oficiales cuentan con herramientas diseñadas para ser amigables. El proceso de carga de datos y obtención de evidencia digital, es simple y busca, ante todo, que la tecnología esté al servicio de la protección de la mujer, y no como un obstáculo burocrático.

Qué es la verificación en dos pasos

Para empezar, es importante que las contraseñas que utilicemos no resulten previsibles como el uso de números continuos, nuestra fecha de nacimiento o la de nuestros hijos, el nombre de una mascota o de alguien de nuestra familia, etc. Es importante que no usemos la misma contraseña en todos los sitios y que activemos el segundo factor de autenticación, la llamada “verificación en dos pasos”.

Si alguien accede a tu contraseña del modo en que sea que la obtuvo, encontrará una segunda barrera. El sistema le solicitará un segundo código para verificar su identidad. Las aplicaciones ofrecen opciones respecto de este segundo factor. Puede que te envíen un código por SMS o que llegue a alguna aplicación de autenticación a tu teléfono móvil, como Google Authenticator u otras, o bien que optes por una llave física de seguridad.

El Equipo de Cibercrimen recibió denuncias de personas a las que el hacker vulneró la contraseña para usar, por ejemplo, la cuenta de Instagram, pero además cambió el mail al que se asocia esa cuenta y activó la verificación en dos pasos. Si nosotros realizamos la activación, le ganamos a los hackers.

Cómo se activa

En WhatsApp se accede por el menú de Ajustes – Cuenta – Verificación en dos pasos – Activar.

En Facebook, desde la App acceder a Configuración y Privacidad – Configuración – Seguridad – Seguridad e Inicio de sesión – Comprueba las opciones de seguridad más importantes – Activa la autenticación en dos pasos…

En Instagram Configuración – Seguridad – Autenticación en dos pasos

En general se accede desde tus distintas apps desde el menú de Ajustes o Configuración.

R.G.