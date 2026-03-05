17°
05 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

"Corremos por las que ya no están": últimos días para inscribirse a la carrera por Ana Calfín

El domingo 8 de marzo, tendrá una instancia de 3 kilómetros participativa, y dos instancias competitivas, visibilizando el pedido de justicia por la joven esquelense.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El domingo 8 de marzo se realiza en Esquel una nueva edición de la carrera en memoria de Ana Calfín, la joven esquelense que falleció tras sufrir graves quemaduras y desencadenó una gran investigación y reclamo de familiares y amigos por ser un femicidio.

 


Mientras esperan una nueva audiencia del caso, donde se debatirá nuevamente la condena de Vargas, los familiares invitaron a la comunidad recordando a Anita: “Primeramente recordar a Anita, que ya le gustaba mucho el deporte, ella corría, le gustaba la naturaleza, la fotografía. Ella hacía un montón de cosas y esta es una manera linda de recordarla, no solamente como víctima de femicidio, sino que como la hermosa persona que era”.

 


La maratón es también una invitación al encuentro en el marco del 8M y tendrá 3 instancias: una de 3 kilómetros participativa, y dos competitivas de 8 y 12 kilómetros: “son los últimos días para anotarse, hoy y mañana, porque el día sábado son las acreditaciones”.

 


La inscripción es abierta y gratuita: “Lo único que se está solicitando por parte de la familia es un alimento no perecedero para colaborar con el merendero del barrio y otros merenderos de la ciudad. Y lo que se pide como requisito también es no estar inscripto en el registro de alimentantes morosos”.

 


El apto médico, aclararon, no es necesario para los 3 kilómetros, pero sí para las competitivas: “Las acreditaciones son el día sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Gimnasio Municipal, en la parte de la residencia. Y ahí es donde se les va a estar entregando el número de la carrera y el chip, porque va a estar cronometrado. Y también les queríamos contar que con ese número al final de la carrera se van a hacer sorteos”.

 


SL
 

 

