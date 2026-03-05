Marzo arranca con una agenda cultural renovada en el Centro Cultural Melipal

La Secretaría de Cultura inicia el mes de marzo con una fuerte apuesta a la participación comunitaria y el trabajo conjunto con los hacedores culturales locales. Una de las propuestas centrales es la Feria de Saberes, una convocatoria abierta hasta el 9 de marzo destinada a entidades públicas y privadas, escuelas y talleres. El objetivo de este encuentro, que se desarrollará el 14 de marzo en el Centro Cultural Melipal, es que los capacitadores puedan dar a conocer su oferta de formación artística, seminarios y cursos, brindando un espacio de visibilidad para el trabajo educativo y creativo de la región. Los interesados pueden inscribirse a través de los formularios disponibles en las redes sociales de la secretaría o acercándose personalmente a la institución.

La actividad cinematográfica también tendrá un lugar destacado comenzando este viernes 6 a las 20 horas con la proyección de la película La Zorra y la Pampa. Este film, presentado en el marco del Día del Trabajador Ferroviario, narra la travesía de dos cineastas por las vías de Buenos Aires y La Pampa, estableciendo un vínculo simbólico con la identidad ferroviaria local y la historia de La Trochita.

La agenda continúa el sábado 7 con una fuerte impronta de género, inaugurando a las 20 horas en la sala Griselda Cea una muestra artística en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Esta exposición será el punto de partida para un mes repleto de actividades relacionadas al 8M que incluirán danza, talleres de performance sobre cuidados invisibilizados y presentaciones musicales de primer nivel con artistas como Leila Cherro.

El mismo sábado la diversidad cultural se hará presente con la tercera edición de la Expotaku Esquel, que ocupará el Melipal de 17 a 21 horas, seguida por la noche por la presentación del espectáculo La Vida Misma a cargo de La Acuática. Para cerrar un fin de semana intenso, el domingo 8 a las 19 horas se proyectará la película Cinco Lobitos dentro del ciclo de Cine y Filosofía. Esta última función es una actividad arancelada, por lo que se recomienda a los interesados consultar por las entradas a través de los canales digitales oficiales. De esta manera, el Centro Cultural Melipal se consolida como el epicentro de una cartelera que combina la formación, el entretenimiento y la reflexión social.

E.B.W.