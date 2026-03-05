Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

El presidente Javier Milei le tomó juramento este mediodía a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Mahiques, quien hasta el momento se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, asume el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. El ministro saliente estuvo presente durante el acto y participó del saludo oficial junto al mandatario y a su sucesor, marcando el inicio formal de la nueva gestión en el área.

La designación de Mahiques se complementa con la llegada de Santiago Viola como viceministro de Justicia, quien ocupará el lugar de Sebastián Amerio. El nuevo titular de la cartera solicitó una licencia en su cargo dentro del Poder Judicial porteño para integrarse al Gabinete nacional. En la primera línea del evento estuvieron presentes integrantes del equipo de gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Sandra Pettovello.

Durante el acto, Mahiques estuvo acompañado por su entorno familiar y por referentes del ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo ministro cuenta con trayectoria previa en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio de Justicia en años anteriores. Con este cambio de autoridades, el Poder Ejecutivo nacional formaliza la renovación de la conducción de una de las carteras centrales de la administración pública.

E.B.W.

