Ponce sobre el debate minero: “La megaminería está prohibida”

Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili planteó la necesidad de avanzar con el desarrollo de la megaminería en Chubut.

En medio de esa polémica, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, salió a aclarar el alcance de las tareas autorizadas recientemente: “La megaminería está prohibida por ley y un cateo no viola las normas ni compromete los recursos”.



Ponce explicó que el cateo es solo una instancia preliminar de exploración destinada a detectar posibles recursos, y que no implica explotación minera ni habilita actividades prohibidas por la legislación vigente, por lo que la megaminería continúa prohibida en Chubut.