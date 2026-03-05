17°
19° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Incendio Parque Nacional Los Alerces
05 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los Alerces: El Comando Unificado intensifica el monitoreo de puntos calientes

Brigadistas recorren los perímetros de La Tapera y Puerto Café para evitar reactivaciones. Con un clima seco y ráfagas de hasta 45 km/h, las tareas se centran en neutralizar focos secundarios en el área de Laguna Villarino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Comando Unificado, integrado por la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut, emitió un nuevo reporte sobre la situación de los incendios en la región. Las tareas del día se centran en el control exhaustivo del terreno y la vigilancia de áreas críticas para evitar reactivaciones.

 

Estado de los operativos en el terreno

 

Las brigadas concentran sus esfuerzos en recorrer el perímetro del incendio principal en el sector de La Tapera, además de inspeccionar focos secundarios para detectar y neutralizar posibles "puntos calientes".

 

Asimismo, se mantiene una vigilancia activa sobre el incendio de Puerto Café, con especial prioridad en el Sector 4, correspondiente al área de la laguna Villarino, donde se evalúa el comportamiento del fuego y las condiciones del combustible.

 

Habilitaciones y condiciones meteorológicas

 

En una noticia positiva para visitantes y residentes, las autoridades confirmaron la habilitación del uso público en los sectores del Embalse Amutui Quimey y Río Grande – Futaleufú.

 

Para este jueves 5 de marzo, se espera una jornada con las siguientes condiciones:

 

Temperatura: Máxima entre 21 y 23 °C.

 

Humedad: Mínima del 25%.

 

Viento: Del sector Oeste con ráfagas de entre 35 y 45 km/h, disminuyendo hacia la noche.

 

Precipitaciones: Sin probabilidad de lluvias.

 

El apoyo clave de la comunidad

 

Como siempre, desde el Comando Unificado resaltaron y agradecieron el acompañamiento de los pobladores y vecinos de la zona de Los Cipreses. Los residentes en ambas costas del Río Grande – Futaleufú colaboran activamente cediendo espacios en sus predios privados para el despliegue logístico y brindando atención al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

 

Precaución vial en rutas 71 y 259

 

Debido al intenso movimiento de móviles de emergencia y vehículos particulares, se solicita a conductores transitar con máxima precaución. Es vital respetar los límites de velocidad y mantener una situación de alerta constante, especialmente en zonas de caminos sinuosos y de cornisa, para garantizar la prioridad de paso de la flota operativa.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El grito de Esquel no se apaga: nueva movilización por el "No a la Mina"
2
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
3
 Sextorsión en Cholila: la Policía Federal desbarató una red delictiva que operaba desde un penal en Mendoza
4
 Chubut cerró acuerdos salariales con la Policía y trabajadores de Canal 7
5
 Justicia Federal extendió la detención de Jones Huala hasta junio
1
 Ponce sobre el debate minero: “La megaminería está prohibida”
2
 Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia
3
 Celulares en el aula: la Escuela 713 apuesta a los "bolsilleros" para mejorar la convivencia y el aprendizaje
4
 Escuela 713: inicio de clases, festejos de la promoción y desafíos docentes
5
 Liberaron un cóndor andino en Huinganco tras su rehabilitación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -