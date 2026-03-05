Los Alerces: El Comando Unificado intensifica el monitoreo de puntos calientes

El Comando Unificado, integrado por la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut, emitió un nuevo reporte sobre la situación de los incendios en la región. Las tareas del día se centran en el control exhaustivo del terreno y la vigilancia de áreas críticas para evitar reactivaciones.

Estado de los operativos en el terreno

Las brigadas concentran sus esfuerzos en recorrer el perímetro del incendio principal en el sector de La Tapera, además de inspeccionar focos secundarios para detectar y neutralizar posibles "puntos calientes".

Asimismo, se mantiene una vigilancia activa sobre el incendio de Puerto Café, con especial prioridad en el Sector 4, correspondiente al área de la laguna Villarino, donde se evalúa el comportamiento del fuego y las condiciones del combustible.

Habilitaciones y condiciones meteorológicas

En una noticia positiva para visitantes y residentes, las autoridades confirmaron la habilitación del uso público en los sectores del Embalse Amutui Quimey y Río Grande – Futaleufú.

Para este jueves 5 de marzo, se espera una jornada con las siguientes condiciones:

Temperatura: Máxima entre 21 y 23 °C.

Humedad: Mínima del 25%.

Viento: Del sector Oeste con ráfagas de entre 35 y 45 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Precipitaciones: Sin probabilidad de lluvias.

El apoyo clave de la comunidad

Como siempre, desde el Comando Unificado resaltaron y agradecieron el acompañamiento de los pobladores y vecinos de la zona de Los Cipreses. Los residentes en ambas costas del Río Grande – Futaleufú colaboran activamente cediendo espacios en sus predios privados para el despliegue logístico y brindando atención al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

Precaución vial en rutas 71 y 259

Debido al intenso movimiento de móviles de emergencia y vehículos particulares, se solicita a conductores transitar con máxima precaución. Es vital respetar los límites de velocidad y mantener una situación de alerta constante, especialmente en zonas de caminos sinuosos y de cornisa, para garantizar la prioridad de paso de la flota operativa.







M.G