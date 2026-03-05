Minimalismo y privacidad: los celulares que desafían la dictadura del algoritmo en el MWC 2026

En un Congreso Mundial de Móviles obsesionado con la inteligencia artificial y las cámaras infinitas, el MWC 2026 de Barcelona reservó un rincón para la resistencia digital. Tres compañías pequeñas pero ambiciosas presentaron dispositivos que proponen un retorno a lo esencial. El Light Phone III lidera esta avanzada con una premisa radical ya que carece de redes sociales y navegadores tradicionales. Su pantalla en blanco y negro y su conectividad 5G buscan que el usuario recupere su atención, ofreciendo solo llamadas, mensajes y herramientas básicas como música o mapas.

Por otro lado, la firma finlandesa Jolla introdujo un modelo que apuesta a la soberanía tecnológica europea. Su diferencial radica en un sistema operativo propio que permite correr aplicaciones de Android sin depender de los servicios de rastreo de Google. En la misma sintonía, la empresa suiza Punkt presentó un dispositivo que incluye una "caja fuerte" digital desarrollada junto a Proton, donde los datos sensibles permanecen cifrados y lejos de la vigilancia publicitaria. Este equipo propone un modelo de suscripción mensual bajo el lema de que "si no pagás por el producto, el producto sos vos".

Para los interesados en Argentina, la buena noticia es que el contexto regulatorio actual facilita el acceso a estas tecnologías de nicho. Desde el 15 de enero de 2026 rige en el país el arancel cero para la importación de celulares, lo que elimina el antiguo derecho del 16% que encarecía los envíos. Aunque estos modelos no se comercializan oficialmente en las vidrieras locales, es posible adquirirlos mediante el régimen de Courier o "puerta a puerta". Al precio de origen, que oscila entre los US$ 700 y US$ 850 según el modelo, el comprador deberá sumar el IVA y el Impuesto País correspondiente al dólar tarjeta, que actualmente cotiza en torno a los $1.850.

E.B.W.