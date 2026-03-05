12°
20° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad MWC 2026tecnología
05 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Minimalismo y privacidad: los celulares que desafían la dictadura del algoritmo en el MWC 2026

Tres marcas de nicho sorprenden en Barcelona con teléfonos diseñados para ser usados lo menos posible. Con arancel cero en Argentina, importarlos ya es una opción real para los usuarios locales. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un Congreso Mundial de Móviles obsesionado con la inteligencia artificial y las cámaras infinitas, el MWC 2026 de Barcelona reservó un rincón para la resistencia digital. Tres compañías pequeñas pero ambiciosas presentaron dispositivos que proponen un retorno a lo esencial. El Light Phone III lidera esta avanzada con una premisa radical ya que carece de redes sociales y navegadores tradicionales. Su pantalla en blanco y negro y su conectividad 5G buscan que el usuario recupere su atención, ofreciendo solo llamadas, mensajes y herramientas básicas como música o mapas.

 

Por otro lado, la firma finlandesa Jolla introdujo un modelo que apuesta a la soberanía tecnológica europea. Su diferencial radica en un sistema operativo propio que permite correr aplicaciones de Android sin depender de los servicios de rastreo de Google. En la misma sintonía, la empresa suiza Punkt presentó un dispositivo que incluye una "caja fuerte" digital desarrollada junto a Proton, donde los datos sensibles permanecen cifrados y lejos de la vigilancia publicitaria. Este equipo propone un modelo de suscripción mensual bajo el lema de que "si no pagás por el producto, el producto sos vos".

 

 

Para los interesados en Argentina, la buena noticia es que el contexto regulatorio actual facilita el acceso a estas tecnologías de nicho. Desde el 15 de enero de 2026 rige en el país el arancel cero para la importación de celulares, lo que elimina el antiguo derecho del 16% que encarecía los envíos. Aunque estos modelos no se comercializan oficialmente en las vidrieras locales, es posible adquirirlos mediante el régimen de Courier o "puerta a puerta". Al precio de origen, que oscila entre los US$ 700 y US$ 850 según el modelo, el comprador deberá sumar el IVA y el Impuesto País correspondiente al dólar tarjeta, que actualmente cotiza en torno a los $1.850.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
2
 El largo martirio de dos jóvenes: 9 años presos por una violación que no cometieron
3
 Con domiciliaria por causar la muerte de su bebé, está de fiesta en fiesta
4
 Atado y con un trapo en la boca, así encontraron a un docente quien pasó la noche con otro hombre
5
 Festival Cervecero del Bosque: Grilla de artistas confirmados para el fin de semana
1
 Guía de servicios y actividades en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Trevelin se prepara para la Fiesta de San Patricio en el predio de Patagonia Bush Pilots
3
 Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración
4
 Garbarino a quiebra: la Justicia ordenó liquidar las marcas y las plantas industriales
5
 Lanzan la primera edición del "Desafío Los Alerces" en aguas abiertas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -