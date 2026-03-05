12°
Jueves 05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Escuela 713: inicio de clases, festejos de la promoción y desafíos docentes

Con la implementación del programa Puertas Abiertas para ingresantes y la celebración del UPD, la Escuela 713 comenzó el ciclo lectivo 2026 en medio de un proceso de transición y movilidad del personal docente.
Por Redacción Red43

El ciclo lectivo comenzó con programas de acompañamiento específicos para facilitar la transición de los estudiantes. Los alumnos de primer año participaron durante una semana del programa Puertas Abiertas, que consistió en jornadas de horario reducido con actividades recreativas y de integración para conocer las dinámicas del nivel secundario.

 

Por su parte, los estudiantes del último año celebraron su Último Primer Día el pasado martes. La directora calificó la jornada como positiva y resaltó que "los chicos vinieron con mucha energía, muy contentos por su último primer día y compartieron un desayuno en un clima de respeto".

 

En el aspecto administrativo, la institución transita un periodo de reacomodamiento logístico debido a una importante rotación de personal por reubicaciones y movilidad laboral. Actualmente existen espacios vacantes a la espera de autorización para su cobertura y el cuerpo docente aguarda la confirmación de las fechas de titularización para la región. Al respecto, Verónica Feu señaló que "estamos en esa transición, todos a la expectativa de ver cuándo va a ser y cómo va a ser" este proceso, que implicará una movilidad masiva de profesores antes de estabilizar el equipo definitivo. A pesar de estos desafíos, la escuela ya se encuentra con sus tres turnos funcionando plenamente.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

