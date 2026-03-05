17°
05 de Marzo de 2026
sociedad |
Liberaron un cóndor andino en Huinganco tras su rehabilitación

Tras un intenso proceso de rehabilitación que involucró un esfuerzo federal y el trabajo coordinado de diversas instituciones, un ejemplar juvenil regresó a su hábitat natural en Huinganco.
El pasado 13 de febrero se concretó la liberación de un cóndor andino juvenil en la localidad de Huinganco, provincia de Neuquén. El ejemplar había sido rescatado a fines de diciembre por personal de la Dirección de Fauna provincial, luego de que los técnicos constataran que el ave se encontraba herida y no podía volar. Debido a la complejidad de su estado, se decidió su traslado inmediato para recibir atención especializada fuera de la provincia.

 

El operativo de traslado fue posible gracias a la intervención de Aerolíneas Argentinas, que llevó al animal hasta Buenos Aires. Allí, un equipo integrado por el Ecoparque porteño, la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioandina Argentina organizó la logística para derivarlo al centro de rescate de la Fundación Temaikén. En estas instalaciones, el cóndor atravesó un proceso de rehabilitación integral que le permitió recuperar su condición física.

 

 

Finalmente, el trabajo conjunto entre las distintas instituciones permitió que el animal regresara a su hábitat natural en el marco del Programa de Conservación Cóndor Andino. El éxito del procedimiento destacó la eficacia de la red de rescate y la importancia de la coordinación entre organismos públicos y fundaciones privadas para garantizar el retorno de ejemplares de esta especie a la vida silvestre en el menor tiempo posible.

 

 

 

 

 

