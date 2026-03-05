Torres supervisó la reactivación de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Rawson

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la reactivación de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Rawson, una iniciativa impulsada por la Provincia para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital provincial.

Luego de la aprobación de un nuevo plan de trabajo, durante esta semana se llevaron adelante tareas de hormigonado de la platea correspondiente al nuevo módulo de potabilización, que permitirá potabilizar 1.000 m³ por hora adicionales.

Mejoramiento en el acceso al recurso hídrico

Al respecto, Torres sostuvo que la planta original “fue construida en 1985 y finalizada en 1988. Estaba pensada para funcionar durante un plazo de 20 años, un plazo que fue ampliamente superado, y hoy presenta deficiencias que generan distintos problemas en el abastecimiento de agua en Rawson”.

Asimismo, recordó que “en distintas ocasiones, durante los últimos años, escuchamos que la obra se iba a hacer y finalmente no pasaba nada, pero ahora es una realidad”.

La ampliación “es producto de un convenio gestionado con la Nación, al igual que nos hicimos cargo de obras viales y, en este caso, de una infraestructura estratégica para la ciudad”, detalló el titular del Ejecutivo. Además, anticipó que “en paralelo a esta obra también se va a ejecutar el acueducto, que va a duplicar el caudal con una proyección de 50 años hacia el futuro”.

Obras provinciales en la capital de Chubut

“Estamos atravesando un momento económico difícil y complejo a nivel nacional, pero en Chubut seguimos llevando adelante las obras que son fundamentales”, remarcó el Gobernador.

En ese sentido, recordó otras iniciativas impulsadas por la Provincia, “como los fondos otorgados al Municipio para la compra de los geotubos, que permitieron dar una solución coyuntural frente al avance del mar sobre la costa de Playa Unión, y ahora vamos a avanzar con la obra de las defensas costeras para alcanzar una solución definitiva”.

Torres remarcó que “la realidad es que, después de muchos años, la ampliación de la planta potabilizadora se está haciendo, a partir de un enorme esfuerzo que hicimos desde el Gobierno Provincial para defender los intereses de la provincia. Gracias a eso, Rawson va a poder contar con un mayor caudal de agua y proyectarse hacia el futuro”.

El costo de la obra “supera los 16 mil millones de pesos”, precisó el mandatario, ratificando que “se trata de infraestructura necesaria que no se puede postergar como ocurrió en el pasado”.

El Gobernador también señaló que “hay que tener en cuenta cuántas escuelas, hospitales y obras como la de la Doble Trocha podríamos haber ejecutado si no hubiéramos tenido que pagar los 360 millones de dólares de una deuda criminal que dejó la gestión anterior”.

Finalmente, concluyó que “a pesar de ese contexto, hoy estamos desendeudando la provincia, cumpliendo con todas las obligaciones y, al mismo tiempo, llevando adelante iniciativas que durante mucho tiempo fueron promesas vacías y que hoy mejoran la calidad de vida de los chubutenses”.

Características de la obra

La ampliación de la Planta Potabilizadora fue proyectada en dos etapas y permitirá incrementar la capacidad de producción en 1.000 m³ por hora adicionales, aumentando de manera sustancial la disponibilidad de agua potable para la población de Rawson y Playa Unión.

El proyecto incluye la construcción de una nueva obra de toma con capacidad de 1.800 m³ por hora, diseñada para abastecer tanto al módulo existente como a la nueva ampliación.

Asimismo, contempla la construcción de una nueva planta potabilizadora compuesta por dos decantadores laminares de manto de lodos pulsantes, similares a los actualmente en operación, cinco filtros convencionales de arena con lavado mediante agua y aire, una cisterna para almacenamiento de agua de lavado con capacidad de 120 m³, salas de dosificación y almacenamiento de productos químicos, y una estación elevadora de agua tratada hacia la red de distribución de Rawson.

La obra también prevé la interconexión de todos los procesos del sistema existente con la nueva infraestructura.

En cuanto al avance de los trabajos, ya se ejecutó el conducto de conexión entre la obra de toma y el nuevo módulo, y se registran importantes progresos en los locales de dosificación de productos químicos, la cisterna de agua de lavado y distintas estructuras civiles. Actualmente, las tareas se concentran en la ejecución de la estructura de hormigón armado del presedimentador.







M.G