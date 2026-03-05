GIRSU y Desarrollo Productivo lanzan convocatoria para proyectos de economía circular

La gerente de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Mariana López Rey, junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, anunciaron la apertura de una convocatoria de proyectos orientada a la economía circular. El objetivo del Centro de Valorización y Reciclaje es reintroducir materiales en el circuito productivo para evitar su disposición final como descarte.

Plataforma para emprendedores y trazabilidad

A partir de la próxima semana, el municipio habilitará en su sitio web un formulario para que emprendedores locales presenten propuestas que utilicen residuos como insumos. Según explicó Botto, los proyectos seleccionados recibirán acompañamiento y acceso a los materiales recuperados en el centro.

La funcionaria destacó que se exigirá trazabilidad en cada propuesta: los emprendedores deberán demostrar el uso productivo de los materiales y se llevarán estadísticas sobre las cantidades retiradas del centro. El objetivo es sustituir insumos que provienen de otras regiones por materiales recuperados localmente, como es el caso de los rellenos textiles.

Residuos electrónicos y capacitación

En el marco del Día de la Tierra, el 22 de abril, se dictará un taller teórico-práctico sobre el desarme de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La capacitación, organizada junto a la Secretaría de Ambiente de Provincia, enseñará a tratar dispositivos en desuso como cafeteras, computadoras o microondas. Los interesados pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al número 2945-417107.

Corriente textil y otros materiales

El centro también gestiona residuos textiles, de bijouterie y lana. En coordinación con el área de Adultos Mayores, se lleva adelante un proyecto de desarme y ovillado de prendas de lana en desuso para ser entregadas a emprendedores. López Rey informó que el establecimiento recibe ropa, frazadas y elementos tejidos de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Actualmente, el municipio ya trabaja con instituciones como el Centro de Día y la empresa social Kenuir, y busca ahora ampliar la red hacia emprendedores del sector privado que utilicen materiales de segunda circulación en sus procesos productivos.