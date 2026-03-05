La escuela Ein Prosit fue distinguida en su primera gira por Chile

La cultura de la ciudad cruzó la cordillera y regresó con las manos llenas. La Escuela de Danzas Alemanas "Ein Prosit" presentó este jueves los premios y menciones honoríficas obtenidos durante su reciente gira por Chile, donde participaron del prestigioso Festival Internacional de Loncoche y recorrieron más de siete localidades.

Un logro a pulmón y con identidad

El director de la escuela, Emanuel Alarcón, destacó la importancia de estos reconocimientos para una institución tan joven. "Es súper significativo porque tenemos apenas dos años; recién nos estamos formando y tratando de levantar la bandera de la cultura alemana en Esquel", señaló. Alarcón agradeció especialmente el apoyo de Gunter Flass, presidente de la Asociación Alemana de Esquel, quien fue clave para concretar el viaje.

La delegación, integrada por bailarines que van desde los 29 hasta los 74 años, demostró que el arte no conoce de edades. Durante la gira, que se extendió del 13 al 23 de febrero, se presentaron ante más de 20.000 personas en escenarios de Loncoche, Villarrica, Huizcapi y Gorbea.

Experiencia internacional e integración

La profesora Malena Arzamendia, responsable de la gestión que permitió la participación de Esquel, detalló que el festival contó con delegaciones de Colombia, México, Chile, Paraguay y Argentina. "Ha sido la primera vez de los chicos en escenarios de estas características; es sumamente meritorio que se hayan animado a lucirse y ser parte de esta experiencia", expresó.

Arzamendia también destacó la compleja logística que requiere este tipo de intercambios, mencionando el apoyo recibido por el municipio de Trevelin en ediciones anteriores y manifestando el deseo de poder replicar un encuentro de esta magnitud en la ciudad: "Sería un enorme orgullo realizarlo nuevamente aquí, quizás como un encuentro binacional".

Invitación a la comunidad

Desde la dirección de "Ein Prosit" recordaron que la escuela es abierta a toda la comunidad. "No hace falta tener conocimientos previos ni apellido alemán", aclararon. Los interesados en sumarse a esta propuesta cultural pueden contactarlos a través de su Instagram: @danza_alemana_esquel.