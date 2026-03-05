Talleres teatrales en Esquel: abren cupos para niños, adolescentes y adultos

La coordinadora de los talleres teatrales "Metele que son Pasteles", Lucía Pérez Marrero, presentó el cronograma de actividades para el ciclo 2026. Los talleres están organizados por franjas etarias y niveles de experiencia, con un enfoque orientado a la actuación, la improvisación y el montaje de escenas para una muestra final en noviembre.

Cronograma y grupos por edades

Las clases para niños, adolescentes y jóvenes se dictarán los días sábados con los siguientes horarios:

Niños (7 a 11 años): de 10:00 a 11:30 horas.

Adolescentes (12 a 15 años): de 11:45 a 13:15 horas.

Jóvenes (16 a 20 años): de 13:30 a 15:00 horas.

Para el sector de adultos (a partir de los 21 años), la oferta se dividió en dos modalidades:

Exploración Teatral: Destinado a personas con o sin experiencia previa, enfocado en herramientas actorales iniciales y dinámicas grupales.

Creación y Montaje: Dirigido a quienes acrediten dos años o más de experiencia. Este nivel profundizará en la producción de escenas y trabajos con mayor nivel de exigencia técnica.

Fechas de inicio y metodología

El ciclo lectivo comenzará el 16 y 17 de marzo para los grupos de adultos, mientras que los talleres de niños y jóvenes iniciarán el 21 de marzo.

La metodología de trabajo combina la improvisación como recurso creativo para generar ideas y solucionar imprevistos en escena, con el ensayo de textos estructurados. El proceso culminará con presentaciones abiertas al público programadas para fines de noviembre.

Consultas e inscripción

Los interesados en sumarse a los grupos existentes o solicitar información adicional pueden comunicarse al teléfono 2945-602993. También se encuentra disponible el perfil de Instagram @metelequesonpasteles, donde se difunden los trabajos realizados por la escuela de teatro.