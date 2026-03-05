12°
Jueves 05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
Talleres teatrales en Esquel: abren cupos para niños, adolescentes y adultos

La docente Lucía Pérez Marrero presentó la metodología de sus talleres para el presente año. El objetivo es brindar herramientas para resolver imprevistos en escena y generar piezas creativas originales desde el juego grupal.
La coordinadora de los talleres teatrales "Metele que son Pasteles", Lucía Pérez Marrero, presentó el cronograma de actividades para el ciclo 2026. Los talleres están organizados por franjas etarias y niveles de experiencia, con un enfoque orientado a la actuación, la improvisación y el montaje de escenas para una muestra final en noviembre.

 

Cronograma y grupos por edades

 

Las clases para niños, adolescentes y jóvenes se dictarán los días sábados con los siguientes horarios:

 

Niños (7 a 11 años): de 10:00 a 11:30 horas.

 

Adolescentes (12 a 15 años): de 11:45 a 13:15 horas.

 

Jóvenes (16 a 20 años): de 13:30 a 15:00 horas.

 

Para el sector de adultos (a partir de los 21 años), la oferta se dividió en dos modalidades:

 

Exploración Teatral: Destinado a personas con o sin experiencia previa, enfocado en herramientas actorales iniciales y dinámicas grupales.

 

Creación y Montaje: Dirigido a quienes acrediten dos años o más de experiencia. Este nivel profundizará en la producción de escenas y trabajos con mayor nivel de exigencia técnica.

 

Fechas de inicio y metodología

 

El ciclo lectivo comenzará el 16 y 17 de marzo para los grupos de adultos, mientras que los talleres de niños y jóvenes iniciarán el 21 de marzo.

 

La metodología de trabajo combina la improvisación como recurso creativo para generar ideas y solucionar imprevistos en escena, con el ensayo de textos estructurados. El proceso culminará con presentaciones abiertas al público programadas para fines de noviembre.

 

Consultas e inscripción

 

Los interesados en sumarse a los grupos existentes o solicitar información adicional pueden comunicarse al teléfono 2945-602993. También se encuentra disponible el perfil de Instagram @metelequesonpasteles, donde se difunden los trabajos realizados por la escuela de teatro.

 

