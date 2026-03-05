12°
Realizarán un seminario intensivo de peluquería y estilismo en Esquel

La capacitación se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en la Asociación Sirio-Libanesa. El evento contará con la presencia de un referente de la provincia del Chaco con trayectoria internacional en 12 países.


Escuchar esta nota

Los representantes de la Barbería B22, Facundo y Fernando, anunciaron la realización de un seminario de tres jornadas orientado a profesionales de la peluquería, barbería y estilismo. La actividad busca acercar técnicas de nivel internacional a los trabajadores del sector en la región patagónica.

 

Cronograma de actividades

 

El seminario se desarrollará de manera intensiva con el siguiente esquema de trabajo:

 

Día 1: Jornada demostrativa sobre la profesión, técnicas de corte y peinado.

 

Día 2: Trabajo práctico focalizado en el uso de cabezales (modelos no vivos).

 

Día 3: Capacitación en estilismo, peinado creativo y fotografía para sesiones editoriales y revistas.

 

Alcance y objetivos

 

Los organizadores señalaron que la propuesta está dirigida a quienes busquen profundizar conocimientos en peluquería general, incluyendo técnicas aplicadas tanto a hombres como a mujeres. Destacaron que contar con un capacitador de este perfil en la ciudad permite a los profesionales locales evitar los costos de traslado y alojamiento que habitualmente implica viajar a Buenos Aires o al norte del país para este tipo de formaciones.

 

Inscripciones

 

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación Sirio-Libanesa. Los interesados en consultar el costo de la inversión y los detalles técnicos de la cursada pueden comunicarse a través de la página de Instagram @barberia_b22_sm o solicitar información para la inscripción vía contacto telefónico con los organizadores.




M.G

 

