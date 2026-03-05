Realizarán un seminario intensivo de peluquería y estilismo en Esquel

Los representantes de la Barbería B22, Facundo y Fernando, anunciaron la realización de un seminario de tres jornadas orientado a profesionales de la peluquería, barbería y estilismo. La actividad busca acercar técnicas de nivel internacional a los trabajadores del sector en la región patagónica.

Cronograma de actividades

El seminario se desarrollará de manera intensiva con el siguiente esquema de trabajo:

Día 1: Jornada demostrativa sobre la profesión, técnicas de corte y peinado.

Día 2: Trabajo práctico focalizado en el uso de cabezales (modelos no vivos).

Día 3: Capacitación en estilismo, peinado creativo y fotografía para sesiones editoriales y revistas.

Alcance y objetivos

Los organizadores señalaron que la propuesta está dirigida a quienes busquen profundizar conocimientos en peluquería general, incluyendo técnicas aplicadas tanto a hombres como a mujeres. Destacaron que contar con un capacitador de este perfil en la ciudad permite a los profesionales locales evitar los costos de traslado y alojamiento que habitualmente implica viajar a Buenos Aires o al norte del país para este tipo de formaciones.

Inscripciones

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación Sirio-Libanesa. Los interesados en consultar el costo de la inversión y los detalles técnicos de la cursada pueden comunicarse a través de la página de Instagram @barberia_b22_sm o solicitar información para la inscripción vía contacto telefónico con los organizadores.









M.G