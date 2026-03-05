La Cuática compañía teatral presenta "La vida misma" este sábado en el Melipal

La compañía de teatro "La Cuática", integrada por Diego Recagno y Lucía Pérez Marrero, junto a la productora Elined Lloyd, anunció su próxima presentación en el Centro Cultural Melipal. El grupo, que cuenta con cuatro años de trayectoria en la ciudad, presentará un formato de improvisación y humor centrado en las situaciones cotidianas del día a

Dinámica del espectáculo

El show requiere de la participación activa de los espectadores a través del envío de anécdotas. La temática de esta función es "la vuelta a la rutina" y el estrés asociado al inicio de actividades. Según explicó Pérez Marrero, el equipo selecciona un mínimo de doce historias por función, las cuales son leídas por primera vez en el escenario para luego ser representadas mediante técnicas de improvisación.

Los interesados en enviar sus experiencias pueden hacerlo de manera anticipada a través del perfil de Instagram de la compañía: @impro.lacuatica.

Trayectoria y servicios adicionales

La compañía mantiene un régimen de dos funciones mensuales en Esquel, además de presentaciones en bares y eventos privados. Bajo el concepto de "delivery teatral", el grupo ofrece servicios para celebraciones particulares donde las escenas se crean a partir de las vivencias de los homenajeados.

Lucía Pérez Marrero, quien se incorporó a la compañía en 2025, destacó el carácter único de cada función, dado que al no existir un texto previo, el contenido varía íntegramente de acuerdo a los aportes del público y la interacción de los actores en el momento.

Detalles de la función

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Lugar: Centro Cultural Melipal.

Hora: 21:00.

Duración estimada: Una hora y media.







M.G