Jueves 05 de Marzo de 2026
sociedad |
La Unidad Móvil del Registro Civil brindará atención en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

Este viernes 6 y sábado 7 de marzo estará en la ciudad del Golfo Nuevo, mientras que el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de este mes se ubicará en distintos barrios de la ciudad petrolera.
El Ministerio de Gobierno del Chubut informó el cronograma de atención de la Unidad Móvil del Registro Civil para el mes de marzo, con jornadas previstas en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, a fin de facilitar el acceso a trámites documentarios en distintos barrios e instituciones.

 

En Puerto Madryn, la atención se realizará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en la Asociación Vecinal Gobernador Fontana, ubicada en Buenos Aires 676, entre España y Gales, en el horario de 14 a 18 horas. Asimismo, los días lunes 30 y martes 31 de marzo, el operativo se desarrollará en la Asociación Vecinal Barrio San Miguel, en Moreno 3050, de 9 a 16 horas.

 

En Comodoro Rivadavia, el cronograma comenzará el viernes 13 de marzo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), continuará el sábado 14 de marzo en la Unión Vecinal Valle C, ubicada en Chubut 25, Barrio Sarmiento (Valle C); y finalizará el domingo 15 de marzo en la Escuela N° 160 “Pionero Mariano Rodríguez”, situada en Ignacio Rucci 1850, entre Cámpora y O’Donnell, en el Barrio Máximo Abásolo. En estas jornadas, el horario de atención será de 9 a 17 horas.

 

Para una mejor organización, el Ministerio de Gobierno informó que los turnos pueden gestionarse previamente a través del asistente virtual DINO, herramienta digital implementada por el Gobierno provincial para agilizar trámites y optimizar la atención.

 

