05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Operativo por un paquete sospechoso frente al Congreso terminó con una falsa alarma

La Policía Federal activó un procedimiento preventivo en la calle Combate de los Pozos. Tras la intervención de la Brigada de Explosivos, se determinó que el objeto era una mochila abandonada.
Por Redacción Red43

Un operativo de seguridad fue desplegado este jueves por efectivos de la Policía Federal tras detectarse un paquete sospechoso en las inmediaciones del Congreso, sobre la calle Combate de los Pozos.

 

De acuerdo con lo que trascendió, el hallazgo se produjo durante una recorrida de rutina realizada por personal policial en la zona. Ante la situación, las autoridades dispusieron un procedimiento preventivo y se interrumpió momentáneamente la circulación en el área para garantizar la seguridad.

 

El objeto fue localizado en la vereda frente al edificio del Congreso, cerca del ingreso a un gimnasio situado en Combate de los Pozos 53 y próximo a una cabina de gas. Pese al despliegue del operativo, el Palacio Legislativo no debió ser evacuado y los trabajadores pudieron ingresar a sus puestos con normalidad.

 

Minutos después, especialistas de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionaron el elemento y constataron que se trataba de una mochila antigua que había sido dejada en el lugar. Tras confirmarse que no representaba ningún riesgo, se levantó el operativo y el tránsito peatonal volvió a la normalidad.

 

De todos modos, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “averiguación e intimidación pública”, con intervención del Juzgado Federal N.º 9, a cargo de Sebastián Ramos. El magistrado ordenó el secuestro del objeto y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién lo dejó allí.

 

Cabe recordar que en los últimos días el Gobierno nacional decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en puntos estratégicos y áreas consideradas sensibles, en el marco de la creciente tensión internacional en Medio Oriente.

 

 

 

R.G.

 

