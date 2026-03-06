15°
Viernes 06 de Marzo de 2026
Taccetta inauguró el período de sesiones ordinarias con fuertes definiciones políticas

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, dio inicio al ciclo legislativo 2026 destacando la transformación de la ciudad tras dos años de gestión y marcando una clara distancia del Gobierno Nacional.
El intendente Matías Taccetta encabezó esta mañana la apertura del periodo de sesiones ordinarias 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de Esquel. En su tercer discurso inaugural, el mandatario se dirigió a los concejales, autoridades provinciales y fuerzas de seguridad para detallar el estado de situación del municipio y los lineamientos de su plan de gobierno.

 

Al inicio de su alocución, Taccetta describió un escenario complejo al momento de asumir, señalando que se encontró con "un estado municipal que había perdido su capacidad de acción" y donde "sus ingresos económicos no lograban solventar los gastos". Según el jefe comunal, la superación de esa crisis financiera permitió iniciar una etapa de transformaciones que hoy, a su criterio, ya son perceptibles para el vecino de la ciudad.

 

En términos políticos, el discurso estuvo marcado por un fuerte posicionamiento frente a la coyuntura nacional. Taccetta rechazó los modelos de gestión de los extremos del arco político, afirmando: "no compartimos la idea actual del gobierno nacional de eliminar el estado, ni el fundamentalismo del estado impulsado por el kirchnerismo". En contrapartida, definió su filosofía de trabajo bajo la premisa de "tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario".

 

Respecto a la labor legislativa, el intendente defendió el Plan Estratégico de Gestión que lleva adelante su equipo, reconociendo que la toma de decisiones ha generado "confrontaciones y críticas", pero que resultan necesarias para el crecimiento económico y político de la ciudad en el mapa provincial. Sobre el cierre de este primer tramo, envió un mensaje directo a los bloques opositores, manifestando que "ser oposición no implica ponerse en contra de todo" y que espera la recepción de propuestas alternativas que enriquezcan el debate.

 

 

 

 

E.B.W.

 

