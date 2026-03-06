15°
Viernes 06 de Marzo de 2026
06 de Marzo de 2026
politica |
Por Redacción Red43

"Nuestra ciudad ha vuelto a estar en el mapa económico y político de la provincia"

En la continuidad de su discurso ante el Concejo Deliberante, el intendente Matías Taccetta destacó la consolidación de un plan estratégico que permitió recuperar la capacidad de gestión local.
El discurso del intendente Matías Taccetta avanzó hacia la definición del rol que ocupa Esquel en el contexto provincial, subrayando que la planificación ha sido la clave para revertir el estancamiento de años anteriores. El mandatario hizo énfasis en que el Estado municipal no solo ha ordenado sus cuentas, sino que ha retomado un protagonismo político que le permite gestionar soluciones concretas para los vecinos.

 

Al referirse al rumbo de su administración, el jefe comunal fue categórico al expresar su postura sobre la función pública y la interacción con el sector privado. "No compartimos la idea actual del Gobierno Nacional de eliminar el Estado, ni el fundamentalismo del Estado impulsado por el kirchnerismo", manifestó el mandatario, para luego sentenciar su visión de gestión: "creemos en tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

 

Taccetta reconoció que el camino recorrido para implementar este modelo no estuvo exento de conflictos, señalando que se han tomado decisiones difíciles que generaron confrontaciones. Sin embargo, defendió la necesidad de mantener la firmeza en la ejecución del Plan Estratégico de Gestión, al cual definió como las bases de una administración pensada al detalle para maximizar el bien común. "Esquel finalmente está transitando el sendero del progreso", afirmó durante la sesión ordinaria.

 

Finalmente, el intendente hizo un llamado a la dirigencia política local para elevar el nivel de la discusión en el recinto legislativo. "Ser oposición no implica ponerse en contra de todo", señaló, e instó a los bloques opositores a presentar propuestas que enriquezcan el debate público. Según el mandatario, la ciudad requiere de políticos que debaten ideas para consolidar una matriz productiva y un futuro sustentable.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

