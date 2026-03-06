Confirman un nuevo caso de hantavirus en Cerro Centinela

Autoridades sanitarias de Chubut confirmaron un caso positivo de hantavirus en la localidad de Cerro Centinela, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica en la región.

La información fue difundida por el intendente de Corcovado, Ariel Molina, quien aclaró que los contagios no se registraron en su localidad, aunque el sistema de salud de la zona trabaja de manera coordinada para monitorear la situación y asistir a las comunidades cercanas.

Actualmente hay 12 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con los pacientes. Entre ellas se encuentra una enfermera de Corcovado que permanece bajo control sanitario y, hasta el momento, no presenta síntomas.

El primer caso de este brote fue reportado el lunes 2 de marzo en la localidad de Corcovado y corresponde a una mujer de 57 años quien no tuvo mayores complicaciones de salud.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica provocada por virus ARN. En la Patagonia, el principal reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas virales presentes en la orina, saliva o heces del roedor, especialmente cuando estos restos se secan en ambientes cerrados y con poca ventilación.

R.G.