Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival

El Auditorio Municipal de Esquel será la sede de la cuarta edición del Esquel Blues Festival, que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo de 2026. Este encuentro se ha consolidado como uno de los eventos culturales independientes de mayor relevancia en la región patagónica, atrayendo tanto a residentes de la ciudad como a visitantes de la Comarca Andina, la costa provincial y localidades vecinas como Bariloche.

Para este año, la organización confirmó la participación de destacados artistas de la escena nacional y prevé la incorporación de figuras internacionales, elevando el perfil del festival como un atractivo turístico clave para la temporada. La propuesta trasciende lo estrictamente musical al integrar diversas actividades que fomentan la economía local y el intercambio cultural. Entre ellas se destacan un corredor gastronómico con emprendedores de la zona y la presencia de cerveceros artesanales, además de un espacio cultural abierto a la comunidad.

El programa de actividades incluye también una charla especializada sobre la historia del blues y técnicas de improvisación, junto con intervenciones urbanas frente al edificio del Auditorio. Estas iniciativas buscan dinamizar el espacio público y ofrecer una experiencia integral a los asistentes. El festival funciona como un motor para el movimiento comercial de la ciudad, involucrando de manera directa a empresas y emprendedores locales a través de diferentes canales de difusión y participación en el recinto.

La organización, encabezada por Damián Duflós, mantiene abierta la convocatoria para aquellos comercios e instituciones interesados en sumar su apoyo a esta edición histórica. El evento no solo refuerza la identidad cultural de Esquel, sino que también garantiza una amplia visibilidad para los colaboradores mediante la gráfica oficial, redes sociales y menciones en medios de prensa durante toda la etapa de promoción y desarrollo del festival.

E.B.W.