16°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Musica Localmusica}BluesEsquel Blues Festival
08 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival

La cuarta edición del Esquel Blues Festival se realizará el 22 y 23 de mayo de 2026. El evento reunirá a músicos nacionales e internacionales, impulsando la cultura y el turismo en la Patagonia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Auditorio Municipal de Esquel será la sede de la cuarta edición del Esquel Blues Festival, que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo de 2026. Este encuentro se ha consolidado como uno de los eventos culturales independientes de mayor relevancia en la región patagónica, atrayendo tanto a residentes de la ciudad como a visitantes de la Comarca Andina, la costa provincial y localidades vecinas como Bariloche.

 

Para este año, la organización confirmó la participación de destacados artistas de la escena nacional y prevé la incorporación de figuras internacionales, elevando el perfil del festival como un atractivo turístico clave para la temporada. La propuesta trasciende lo estrictamente musical al integrar diversas actividades que fomentan la economía local y el intercambio cultural. Entre ellas se destacan un corredor gastronómico con emprendedores de la zona y la presencia de cerveceros artesanales, además de un espacio cultural abierto a la comunidad.

 

El programa de actividades incluye también una charla especializada sobre la historia del blues y técnicas de improvisación, junto con intervenciones urbanas frente al edificio del Auditorio. Estas iniciativas buscan dinamizar el espacio público y ofrecer una experiencia integral a los asistentes. El festival funciona como un motor para el movimiento comercial de la ciudad, involucrando de manera directa a empresas y emprendedores locales a través de diferentes canales de difusión y participación en el recinto.

 

La organización, encabezada por Damián Duflós, mantiene abierta la convocatoria para aquellos comercios e instituciones interesados en sumar su apoyo a esta edición histórica. El evento no solo refuerza la identidad cultural de Esquel, sino que también garantiza una amplia visibilidad para los colaboradores mediante la gráfica oficial, redes sociales y menciones en medios de prensa durante toda la etapa de promoción y desarrollo del festival.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "El Artesano": una nueva propuesta de pizzas y sándwiches especiales en Esquel
2
 Rugir de motores y solidaridad: gran evento de clásicos en Esquel
3
 Chubut: el Gobierno cerró acuerdos salariales con viales y docentes
4
 Clases de piano, guitarra y bajo: la nueva apuesta de músicos locales
5
 Sofía Mera García dará clases de karate
1
 Celestina la ve
2
 Carina Estefanía y el compromiso de hacer justicia
3
 Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival
4
 El artista Ricardo Celma denuncia la desaparición de una obra en un envío internacional
5
 Comarka Textil diseñó las camisetas que serán presentadas en la AFA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -