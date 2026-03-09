18°
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
el-mundo
Irán tiene nuevo líder supremo: Mojtaba Jameneí fue elegido tras la muerte de su padre

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al ayatolá Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jameneí. Para Trump, su nombramiento es "inaceptable".
La Asamblea de Expertos de Irán anunció la elección del ayatolá Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la Irán. La designación se produjo luego de la muerte de su padre, el histórico líder religioso y político Alí Jameneí, en medio de un escenario de fuerte tensión internacional.

 

La decisión fue comunicada oficialmente por la agencia estatal Islamic Republic News Agency (IRNA), tras una sesión extraordinaria de la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano religioso encargado de elegir al líder supremo del país.

 

La Asamblea de Expertos eligió al nuevo líder de Irán

En un comunicado oficial, la Asamblea (integrada por 88 clérigos elegidos por voto popular) informó que la designación se realizó tras “exhaustivas deliberaciones” y en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución iraní.

 

“Esta Asamblea ha designado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica”, señaló el documento difundido por la agencia estatal.

 

 

La elección marca un momento histórico para la república islámica, ya que Mojtaba Jameneí se convierte en el tercer líder supremo desde la revolución de 1979, sucediendo a su padre Alí Jameneí y al fundador del sistema político iraní, Ruholá Jomeiní.

 

Proceso de elección

Horas antes del anuncio oficial, dos miembros de la Asamblea ya habían anticipado que la votación se había realizado y que el nuevo líder estaba definido.

 

“El liderazgo ya ha sido elegido”, afirmó el ayatolá Ahmad Alamolhoda, integrante del cuerpo religioso que tiene la potestad constitucional de designar y supervisar al líder supremo.

 

La Asamblea también aseguró que el proceso se desarrolló de acuerdo con la Constitución y llamó a fortalecer la unidad nacional en un contexto político y militar complejo.

 

 

Apoyo de la Guardia Revolucionaria

Tras el anuncio, la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica expresó públicamente su apoyo y obediencia al nuevo líder.

 

En un comunicado, el cuerpo militar afirmó que reconoce a Mojtaba Jameneí como “jurista plenamente cualificado y conocedor de las cuestiones políticas y sociales”, y aseguró que está preparado para cumplir sus órdenes.

 

La Guardia Revolucionaria es considerada la fuerza militar más influyente del país, con un rol determinante en la seguridad interna, la defensa del régimen y el desarrollo del programa de misiles balísticos iraní.

 

 

 

O.P.

 

