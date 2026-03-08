25°
Esquel, Argentina
Domingo 08 de Marzo de 2026
08 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Axel Alarcón clasificó para el Mundial de Oceanman en República Dominicana

Logró su pasaporte al terminar primero, en su categoría, en los 10km de Aguas Abiertas en la provincia de Córdoba
República Dominicana… allá vamos. Es que Axel Alarcón representará a Esquel en la final Mundial de Oceanman en noviembre de este año, precisamente en ese paradisíaco lugar en el Caribe

 

Claro que, para llegar a ese lugar, debió sortear una difícil prueba en las Aguas Abiertas de la playa de Maldonado, sobre el embalse Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba.

 

 

En la prueba de 10 km de la Oceanman Argentina, Axel (quien fuera acompañado por la entrenadora Gisella Finocchiaro) logró un tiempo de 2hs 53min 08seg para logar el primer puesto en su categoría y el puesto 44 en la clasificación general.

 

Debemos señalar que hace algunas semanas, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITur), el Ministerio de Turismo de la República Dominicana anunció oficialmente que el país será la sede de la Final Mundial de Oceanman, la cual se celebrará en las playas de Miches en el mes de noviembre de 2026.

 


“Este evento deportivo de clase mundial reunirá a más de 4.000 nadadores, junto a sus acompañantes, en lo que se proyecta como un acontecimiento sin precedentes para el turismo deportivo en la República Dominicana. La competencia generará un impacto significativo en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y la proyección internacional del destino”, detallaron desde aquel país caribeño.

 

Como siempre decimos, turismo deportivo a pleno en un lugar más que paradisíaco.

 

