La Legislatura del Chubut será sede de un histórico encuentro con héroes de Malvinas

La Legislatura del Chubut, a través del Consejo Interdisciplinario por los Derechos Soberanos sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, llevará adelante una serie de jornadas de gran relevancia histórica y pedagógica. El evento principal tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 10 horas en el Auditorio de la casa de las leyes, contando con la apertura del vicegobernador Gustavo Menna y la coordinación del diputado Fabián Gandón. Esta iniciativa se propone transmitir los valores de la gesta de 1982 a las nuevas generaciones y reafirmar el reclamo de soberanía nacional de manera transversal en toda la provincia.

La comitiva de honor está integrada por figuras clave del conflicto bélico, entre ellos los capitanes de navío y veteranos de guerra José Arca y Alberto Philippi, destacados pilotos que protagonizaron misiones aéreas críticas en el estrecho de San Carlos. Junto a ellos participará el reconocido periodista y corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, el docente Carlos Gigliotti, autor de obras sobre el Regimiento de Infantería 25, y el profesor Carlos Mackevicius. Durante el acto central, los asistentes podrán escuchar de primera mano los relatos de los aviadores sobre los combates del 21 de mayo de 1982, en un entorno jerarquizado por la presencia de la Banda de Música de la Policía del Chubut.

Tras el encuentro en la capital provincial, las actividades se trasladarán a Trelew, donde los veteranos compartirán sus vivencias con estudiantes de la Escuela Secundaria N° 712 y, posteriormente, brindarán una charla abierta en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. La agenda del miércoles 11 de marzo incluirá una visita técnica a la Base Aeronaval Almirante Zar y un acto en el Instituto Aeronaval del Aeroclub de Trelew, que contará con una videoconferencia nacional por su sexagésimo aniversario. El cierre de esta intensa programación se realizará en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn con una disertación del piloto Alberto Philippi apoyada por material audiovisual de Kasanzew.

El diputado Fabián Gandón destacó que estas jornadas funcionan como una herramienta pedagógica poderosa para capitalizar valores como la resiliencia y el amor a la patria. En sintonía con este objetivo, el programa "Malvinizando Chubut" culminará sus acciones del mes con un encuentro virtual el 31 de marzo junto a los institutos de formación docente de la provincia. El propósito final es establecer una línea conceptual sólida que permita a los futuros educadores abordar la causa Malvinas desde la diplomacia y el reconocimiento histórico, manteniendo vivo el testimonio directo de quienes defendieron la integridad territorial argentina.

