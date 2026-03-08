25°
Esquel, Argentina
Domingo 08 de Marzo de 2026
La violencia de género en Argentina duplica el promedio mundial según un informe internacional

Un relevamiento global revela que el 34% de las mujeres en el país sufrió agresiones físicas o psicológicas en el último año, situando a la Argentina entre las naciones con peores indicadores.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la encuesta Worldviews Survey 2026 presentó datos alarmantes que exponen la profundidad de la crisis de violencia de género en el territorio nacional. El estudio, realizado sobre una muestra de 45.000 personas en 45 países, determinó que una de cada tres mujeres argentinas fue víctima de violencia física o psicológica en los últimos doce meses. Esta cifra del 34% no solo resulta preocupante por su magnitud individual, sino porque representa exactamente el doble del promedio global, que se sitúa en un 17%. Estos indicadores ubican a la Argentina en el tercer puesto del ranking mundial de violencia reciente, compartiendo lugar con Grecia y siendo superada únicamente por Marruecos e Indonesia.

 

La problemática presenta matices específicos según los rangos etarios y las zonas geográficas, mostrando una incidencia del 39% en mujeres de entre 35 y 49 años. En cuanto al acoso sexual, los datos reflejan una tendencia creciente entre las generaciones más jóvenes, alcanzando al 20% de las mujeres de entre 25 y 34 años. A esta realidad se suma una percepción de inseguridad extremadamente alta en el espacio público, donde el 64% de las encuestadas manifestó temor al caminar sola por la noche. 

 

 

 

 

 

 

