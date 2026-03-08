25°
Esquel, Argentina
Domingo 08 de Marzo de 2026
08 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Hallazgo de camioneta volcada y abandonada en Ruta 17

Intervención de la policía y bomberos de Trevelin tras un siniestro vial en la Subida de Miguens donde el vehículo se encontraba sin ocupantes. No se registraron ingresos de heridos en centros de salud.
El personal policial se movilizó esta mañana hacia el sector conocido como la Subida de Miguens, sobre la Ruta Provincial 17, tras recibir alertas de automovilistas sobre un siniestro vial. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una camioneta volcada que presentaba sus cuatro cubiertas hacia arriba. Tras realizar las inspecciones correspondientes tanto en el interior del habitáculo como en las inmediaciones del rodado, se constató la ausencia de ocupantes o rastros del conductor en el sitio.

 

Debido a la posición en la que quedó el vehículo y el riesgo que implicaba para el tránsito en la zona, se requirió la presencia de los Bomberos Voluntarios de Trevelin. En un operativo conjunto con el servicio de grúa, se procedió a estabilizar la unidad para su posterior traslado a la dependencia policial local, donde actualmente permanece bajo resguardo.

 

El hecho se mantiene bajo investigación ya que los centros de salud cercanos no han registrado el ingreso de personas con lesiones vinculadas al accidente. Por el momento, las causas que derivaron en la pérdida de control de la camioneta no han sido establecidas, mientras que el propietario del rodado aún no se ha presentado ante las autoridades. La policía ha iniciado las actuaciones de rigor para identificar al titular del vehículo y esclarecer las circunstancias del vuelco en este tramo de la ruta.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

