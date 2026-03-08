Esperanza contra el olvido: el avance argentino en terapias génicas neurodegenerativas

Un equipo de científicas pertenecientes al CONICET ha logrado hitos significativos en el diseño de una plataforma terapéutica destinada a combatir la neurodegeneración desde una perspectiva genética. La investigación se centra en la utilización de vectores virales modificados que funcionan como vehículos para transportar material genético directamente a las células del sistema nervioso central. Este enfoque busca no solo aliviar los síntomas superficiales de los trastornos neurológicos, sino intervenir directamente en los mecanismos celulares que provocan la muerte neuronal.

El desarrollo se fundamenta en la capacidad de estos vectores para inducir la producción de proteínas protectoras que ayudan a mantener la integridad de las conexiones sinápticas. A diferencia de los tratamientos farmacológicos convencionales que requieren dosis constantes y suelen tener efectos secundarios sistémicos, esta terapia propone una intervención más localizada y duradera en el tiempo. Las pruebas realizadas en modelos experimentales han demostrado una notable eficacia en la preservación de las funciones cognitivas y motoras, lo que posiciona a este proyecto como un candidato sólido para futuras fases clínicas.

Este esfuerzo multidisciplinario resalta la importancia de la ciencia básica aplicada a la salud pública, enfrentando uno de los mayores desafíos médicos de la actualidad debido al aumento de la expectativa de vida a nivel global. El éxito de estas herramientas moleculares abre una nueva puerta para el tratamiento personalizado de enfermedades que, hasta el momento, carecen de una cura definitiva. La consolidación de esta tecnología en laboratorios nacionales refuerza la soberanía científica y ofrece una perspectiva alentadora para miles de pacientes que aguardan soluciones terapéuticas de vanguardia.

E.B.W.