Restablecen la circulación en la Ruta 25 tras intensos deslizamientos de barro

El personal del 13º Distrito Chubut de Vialidad Nacional logró normalizar el tránsito en la Ruta Nacional 25 luego de una intensa jornada de trabajo para remover los sedimentos que obstruían el paso. La contingencia se originó durante la madrugada de este domingo, cuando un temporal de lluvia afectó el sector comprendido entre las localidades de Las Plumas y Los Altares. El fenómeno meteorológico provocó un importante deslizamiento de material gredoso y acumulación de agua sobre el kilómetro 252, lo que puso en riesgo la seguridad de los conductores que transitaban por la zona.

Ante esta situación, se activó un operativo de emergencia con agentes y maquinaria pesada pertenecientes al Campamento Los Altares. Las tareas de limpieza se extendieron durante toda la mañana hasta lograr el despeje total de la cinta asfáltica. Si bien el flujo vehicular ya recuperó su ritmo habitual, los equipos viales permanecerán en el lugar durante las próximas horas para avanzar con la estabilización de las banquinas, que todavía presentan sectores con barro acumulado.

Desde el organismo oficial recordaron la importancia de extremar los cuidados al conducir por este tramo y recomendaron consultar el estado de las rutas a través de sus canales digitales antes de emprender cualquier viaje. Asimismo, se mantienen abiertos los canales de atención al usuario mediante las líneas gratuitas y el correo electrónico institucional para atender cualquier consulta o reclamo derivado de las condiciones climáticas en la red vial nacional.

