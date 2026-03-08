25°
Domingo 08 de Marzo de 2026
La mirada tras el fusil: la fotógrafa argentina que cambió la guerra por el arte

A los 24 años, tras servir en el ejército de Israel y enfrentar las secuelas emocionales del combate, una joven argentina redescubre su propósito en la fotografía para sanar y retratar la vida. 
La historia de esta joven argentina de 24 años es un testimonio de resiliencia y transformación profunda. Tras emigrar a Israel y cumplir con el servicio militar obligatorio, se encontró inmersa en la realidad cruda de los conflictos bélicos, una experiencia que alteró para siempre su percepción del mundo y de sí misma. Durante su tiempo como soldado, vivió de cerca la tensión y el peligro de la guerra, situaciones que dejaron huellas invisibles pero persistentes en su salud mental.

 

Al concluir su etapa en las fuerzas armadas, se enfrentó al difícil proceso de reintegración y a la falta de apoyo psicológico adecuado para quienes dejan el frente de batalla. En medio del silencio y la necesidad de procesar lo vivido, encontró en la fotografía una herramienta terapéutica fundamental. Lo que antes era un entorno de armamento y vigilancia se convirtió, a través de su lente, en una búsqueda constante de la belleza y la cotidianeidad.

 

Hoy, la fotógrafa elige enfocar su carrera en capturar la vitalidad y la resiliencia humana. Su obra no busca documentar el horror que conoció de cerca, sino celebrar la existencia y los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. A través de este nuevo camino artístico, logra transformar sus cicatrices de guerra en una narrativa visual que apuesta por la esperanza y la reconstrucción personal en un mundo marcado por la división.

 

 

 

 

 

