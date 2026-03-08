Condenan a un banco por fallas de seguridad tras un hackeo de home banking

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn dictó un fallo ejemplar al confirmar una sentencia que obliga al Banco Hipotecario S.A. a resarcir a una clienta que fue víctima de un fraude electrónico.

El caso se originó a partir de una maniobra de duplicación de tarjeta SIM, técnica conocida como SIM Swapping, mediante la cual delincuentes lograron vulnerar la identidad digital de la usuaria para acceder a sus cuentas, tramitar un préstamo preaprobado y realizar transferencias inmediatas que vaciaron sus fondos. Ante la demanda, el tribunal determinó que la institución bancaria incumplió con sus deberes fundamentales de seguridad y con las normativas de verificación de identidad exigidas por el Banco Central de la República Argentina.

El magistrado Julián Jalil sostuvo en su voto que la responsabilidad de las entidades financieras es de carácter objetivo, ya que son profesionales que ofrecen servicios digitales y deben gestionar los riesgos asociados a estas plataformas de manera eficiente.

El fallo desestimó los intentos del banco de trasladar la culpa a la víctima o a la empresa de telefonía, subrayando que existió una negligencia manifiesta al no detectar cambios sospechosos en los datos de contacto antes de autorizar el crédito. Como consecuencia de este accionar, la resolución ratificó una condena que asciende a los veinte millones de pesos, desglosados en conceptos de daño moral por la angustia generada y una fuerte multa por daño punitivo debido a la falta de respuesta satisfactoria ante los reclamos de la damnificada.

E.B.W.