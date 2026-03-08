15°
Domingo 08 de Marzo de 2026
León XIV reclama el fin de la violencia de género y de los bombardeos en Medio Oriente

En el marco del Día de la Mujer, el líder religioso instó a la sociedad global a erradicar la discriminación femenina y exigió un cese inmediato de las hostilidades militares en la región de Irán.
Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV pronunció un contundente discurso centrado en la dignidad humana y la paz internacional. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pontífice expresó su profunda solidaridad con todas aquellas que padecen violencia y discriminación desde temprana edad, subrayando que muchas son víctimas de una mentalidad de dominación que aún persiste en diversas culturas. Hizo un llamado urgente a implementar proyectos educativos y políticas concretas que permitan prevenir estas agresiones, instando a los fieles y a las autoridades a no subestimar ningún acto de violencia y a fomentar la denuncia como herramienta de cambio.

 

Simultáneamente, el Santo Padre manifestó su alarma por la crítica situación geopolítica en Medio Oriente, particularmente por la escalada bélica en Irán y el riesgo de que el conflicto se extienda a países vecinos como el Líbano. Con un tono de profunda consternación, León XIV exigió que callen las armas y se detenga el estruendo de las bombas para permitir que el diálogo reemplace a la confrontación. Su mensaje final fue una apelación directa a los líderes mundiales para que escuchen la voz de los pueblos y prioricen la reconciliación y la paz sobre la destrucción militar.

 

 

 

 

 

