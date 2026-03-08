Aldea Escolar: el reclamo de los vecinos ante la falta de seguridad vial

Lo que comenzó como un ruido seco en el ventanal de una vivienda terminó por convertirse en el detonante de una indignación colectiva en Aldea Escolar. Un vecino descubrió un impacto profundo en el vidrio de su casa, ubicada a diez metros de la calzada, producto de una piedra proyectada por un vehículo que circulaba a una velocidad excesiva. Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes residen en una zona donde el ripio y la falta de señalización se transforman en una combinación peligrosa cuando no existe la conciencia vial.

Según las preocupaciones de los vecinos expuestas en las redes sociales, el malestar radica en que las calles internas son transitadas como si fueran pistas de alta velocidad, ignorando que se trata de un entorno urbano con presencia constante de peatones. Al no contar con veredas, los habitantes se ven obligados a caminar por la misma vía donde los autos levantan nubes de polvo y proyectiles de piedra, generando una situación de riesgo latente donde un impacto en la cabeza de un transeúnte podría resultar fatal. La pregunta que circula entre los damnificados es cuánto vale la vida humana frente al costo de un cristal roto que nadie se hace cargo de reponer.

Ante esta situación, los vecinos exigen soluciones concretas que vayan más allá del mantenimiento básico con maquinaria. La solicitud incluye la instalación de reductores de velocidad y cartelería clara que recuerde a los conductores que el sector "no es un circuito de rally". El reclamo apunta directamente a la responsabilidad de las autoridades locales para que los impuestos se traduzcan en obras que protejan a los ciudadanos. Mientras las respuestas no llegan, aseguran, los habitantes dicen que mantendrán firme su postura crítica para evitar que una negligencia al volante termine en una tragedia evitable.

E.B.W.