Ejemplo de perseverancia: tucumana se recibe de antropóloga a los 65 años

Alicia Sant Tochón es la prueba viviente de que el camino hacia el título de grado no siempre es una línea recta, sino que a veces requiere de una búsqueda profunda y mucha paciencia. Nacida en Tucumán y tras vivir en múltiples puntos del país debido a las mudanzas familiares, Alicia acumuló libretas universitarias en disciplinas tan diversas como Ingeniería, Zoología, Programación y Abogacía. Sin embargo, no fue hasta que se radicó en Córdoba que logró encontrar en la Antropología la verdadera respuesta a su curiosidad intelectual. A pesar de los desafíos personales y las interrupciones por motivos de salud familiar, Alicia nunca perdió de vista su objetivo y disfrutó de cada materia cursada en la Universidad Nacional de Córdoba.

El proceso de su trabajo final, centrado en las organizaciones domésticas durante el confinamiento por la pandemia, representó para ella el paso fundamental de ser estudiante a generar conocimiento propio. Defendió su tesis a pocos días de cumplir 66 años, acompañada por su familia y su directora de proyecto, cerrando un ciclo de 45 años de idas y vueltas académicas. Para la flamante licenciada, la edad jamás fue un impedimento real, sino una circunstancia que enfrentó con una postura perfeccionista y una actitud inquebrantable. Su historia deja un mensaje claro sobre la importancia de tener una meta definida, asegurando que mientras el cuerpo acompañe y exista la voluntad de seguir adelante, siempre es el momento indicado para cumplir los sueños postergados.