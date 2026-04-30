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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Una historia de esfuerzo y vocación en el cuartel de Epuyén

La historia de Cecilia Reigenborn une vocación y esfuerzo. La Suboficial mayor de Bomberos de Epuyén, acaba de recibirse de psicóloga social y suma una nueva etapa a su camino, marcado por el compromiso y la entrega en cada tarea.
Por Redacción Red43

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El cuartel de Bomberos Voluntarios de Epuyén compartió una noticia que generó orgullo puertas adentro y también fuera de la institución. La suboficial mayor Cecilia Reigenborn finalizó sus estudios como psicóloga social en el Instituto CeC, en San Miguel, un logro que fue valorado por sus compañeros y autoridades.

 

La propia institución dio a conocer la información a través de sus canales oficiales, donde resaltaron el compromiso y la vocación de servicio que Reigenborn demuestra en su tarea cotidiana, y que ahora se ve reflejado también en su formación académica.

 

Un recorrido que suma herramientas

Según lo expresado por el cuartel, la obtención del título representa un crecimiento personal, y también una herramienta que puede aportar en distintos ámbitos vinculados a la labor que desarrollan. La psicología social, en ese sentido, ofrece recursos para el abordaje de situaciones complejas, tanto en el trabajo interno como en el vínculo con vecinos y vecinas.

 

 

Reigenborn forma parte activa del cuerpo de bomberos de Epuyén, donde se desempeña como suboficial mayor. Su rol implica responsabilidades operativas y organizativas, en un contexto que muchas veces requiere intervención en escenarios de alta exigencia.

 

Reconocimiento desde el cuartel

En el mensaje difundido, Bomberos Voluntarios de Epuyén felicitaron a la suboficial y remarcaron valores como el esfuerzo sostenido, la formación permanente y la dedicación. También manifestaron que su ejemplo trasciende el ámbito laboral y se proyecta en su entorno cotidiano.

 

El reconocimiento público apunta a visibilizar trayectorias que combinan vocación de servicio con formación académica.

 

 

Formación y vocación en una misma línea

El caso de Cecilia Reigenborn refleja una realidad presente en muchas instituciones del interior, donde sus integrantes cumplen funciones específicas, y también buscan capacitarse para mejorar su desempeño. En este caso, la psicología social se suma como una herramienta que puede fortalecer el trabajo en equipo y la comprensión de situaciones que requieren contención y análisis.

 

Desde el cuartel valoraron especialmente ese aspecto, al considerar que este tipo de formación amplía las posibilidades de intervención en distintos contextos.

 

Un logro que trasciende lo individual

Más allá del reconocimiento interno, el logro también pone en foco la importancia de la formación en ámbitos vinculados al servicio público. La combinación entre experiencia en terreno y capacitación teórica es un eje que fortalece el trabajo cotidiano.

 

 

Con este nuevo título, Cecilia Reigenborn suma un paso más en su recorrido profesional, en una trayectoria que continúa desarrollándose tanto dentro como fuera del cuartel.

 

 

O.P.

 

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