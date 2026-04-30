La Justicia ordenó restituir la pensión de Cristina Kirchner

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por la ANSES y dejó firme la medida cautelar que ordena restituir la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner.

De esta manera, el beneficio deberá volver a abonarse de forma provisoria hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.

Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que el Gobierno avanzará con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal revise la decisión judicial.

El conflicto comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES resolvió dar de baja la pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su cargo como ex mandataria, luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Frente a esa medida, la defensa de Cristina Kirchner presentó una acción judicial que derivó en una cautelar favorable. La Cámara ya había intervenido previamente para suspender los efectos de la resolución administrativa. En su fallo, los jueces consideraron que la ANSES no tiene facultades para eliminar de manera definitiva la pensión, aunque sí podría suspenderla en determinadas circunstancias.

Además, el tribunal hizo una diferencia entre ambas prestaciones: ordenó restituir la pensión como viuda de Néstor Kirchner, pero mantuvo suspendida la jubilación como ex presidenta.

Ahora, la definición final quedará en manos de la Corte Suprema.

R.G.