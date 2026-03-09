Nueva oportunidad de formación para bailarines de la Patagonia

La Universidad de las Artes abre una convocatoria sin precedentes para la comunidad artística del sur argentino con el lanzamiento de la Diplomatura en Malambo en Competencia. Esta propuesta académica, que tendrá su sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, surge como un espacio fundamental para bailarines, docentes y entusiastas del folclore que buscan elevar su nivel formativo dentro de una de las danzas más emblemáticas de nuestra identidad cultural.

El trayecto formativo está diseñado para iniciar en abril de 2026 bajo un esquema bimodal que integra encuentros presenciales y jornadas virtuales, facilitando así la asistencia de interesados provenientes de diversos puntos de la Patagonia. Los estudiantes podrán profundizar en aspectos críticos de la disciplina, abarcando desde el perfeccionamiento de la técnica del zapateo y la composición coreográfica hasta la interpretación escénica y la preparación física específica para la alta competencia, todo con el respaldo y la excelencia de una formación de nivel universitario.

Esta iniciativa representa un paso significativo en la profesionalización del malambo en la región, eliminando barreras geográficas y consolidando el acceso a la educación artística de calidad. Quienes deseen sumarse a este programa pueden obtener información detallada a través del sitio oficial de la universidad o gestionar su inscripción contactando a los referentes regionales. En Esquel, la coordinación está a cargo de Malena Arzamendia al teléfono 1138132135, mientras que en Bariloche los interesados deben comunicarse con Javier Alejandro Bravo al número +54 9 294 469-3112.

