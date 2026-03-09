18°
09 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Energías renovables en Esquel: “Ese es el camino”, sostuvo Taccetta

Desde la gestión municipal se señaló que el desarrollo de energía eólica o solar está vinculado al futuro parque industrial y se anunció una inversión para instalar paneles solares en la Terminal de Ómnibus.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al desarrollo de energías renovables en la ciudad y aseguró que el proyecto está vinculado al avance del futuro parque industrial.

 

“Sí, está atado al parque industrial. Cuando tengamos la posibilidad de tener las primeras empresas en el parque industrial, ya sea parque eólico o un parque solar, vamos a tener la posibilidad de tener estas energías en nuestra ciudad”, explicó el jefe comunal.

 

En ese sentido, indicó que la iniciativa también fue dialogada con la cooperativa local. “Lo he hablado también con la gente de la cooperativa, están de acuerdo que ese es el camino”, agregó.

 

Además, Taccetta anunció que el municipio avanzará con una inversión concreta para incorporar generación de energía solar en un edificio público. “Vamos a iniciar también una inversión para tener paneles solares en la Terminal de Ómnibus, que también se autoabastezca de energía y aquello que no utilice se pueda vender o aportar a la cooperativa”, afirmó.

 

El proyecto apunta a reducir el consumo energético de la Terminal y, al mismo tiempo, generar energía que pueda integrarse al sistema local.

 

 

 

R.G.

 

