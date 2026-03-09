Matías Taccetta destacó gestiones del gobernador en Estados Unidos para impulsar obras en Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó detalles sobre las gestiones que el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, lleva adelante en su reciente viaje a Estados Unidos junto al presidente de la Nación. Durante este encuentro, el mandatario municipal aprovechó para elevar pedidos específicos relacionados con infraestructura estratégica para la ciudad, poniendo especial énfasis en dos proyectos de gran envergadura que requieren de la intervención del Gobierno Nacional para su consolidación definitiva.

En primer lugar, Taccetta se refirió a la obra de Legua 7, señalando que, si bien la financiación ya está confirmada a través del fideicomiso FOTAE, todavía resulta indispensable obtener el visto bueno administrativo por parte de la Secretaría de Energía de la Nación para dar inicio formal a la inversión. Asimismo, el intendente remarcó la importancia de asegurar un flujo de fondos constante para la captación de Aguas Buitreras, una obra que ya se encuentra en ejecución pero que necesita mayor celeridad financiera para optimizar su ritmo de avance y garantizar el servicio a la comunidad.

Más allá de la infraestructura pública, el jefe comunal subrayó la sintonía que mantiene con el gobernador respecto a la estrategia de atracción de inversiones privadas. Taccetta destacó que su gestión se ha centrado en mostrar los beneficios y el potencial de Esquel, lo que se ha traducido en un desembarco constante de capitales durante sus primeros dos años de gobierno. Como ejemplo reciente, mencionó una conversación mantenida con un inversor que ya formalizó la presentación de un proyecto ambicioso que incluye una bodega, viñedos y complejos de departamentos de categoría.

Este proyecto en particular, que será lanzado oficialmente en Buenos Aires debido al origen de los capitales, promete un impacto directo en el mercado laboral local con la creación de más de cincuenta puestos de trabajo genuinos. Para el intendente, este movimiento representa el éxito de políticas públicas claras y de un esquema de exenciones impositivas que, lejos de desfinanciar las arcas municipales, está dinamizando la economía local. Taccetta concluyó que estos resultados son la prueba tangible de un proceso de transformación que busca convertir a Esquel en un polo de desarrollo e inversión en la cordillera.

E.B.W.