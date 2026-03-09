18°
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

“Estamos demostrando que bajando impuestos podemos generar trabajo"

El intendente Matías Taccetta celebró los nuevos lotes en Valle Chico y se encuentra expectante por la nueva ordenanza que "dinamiza la economía a través de la construcción”.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, realizó en la mañana de hoy, la entrega de los primeros lotes con servicios en Valle Chico: “Empezamos con 120 lotes porque habíamos planteado por los 120 años de Esquel”, explicó: “La intención nuestra es que sean mucho más”.

 


El trabajo realizado apunta a dinamizar no solo la problemática habitacional, sino también se enfoca en el trabajo de la construcción: “Estoy trabajando también en un fideicomiso de departamentos. La intención nuestra es armar un fideicomiso para que se motorice la economía local a través de la construcción”.

 


Una nueva ordenanza propone dinamizar más aspectos de la construcción: “En los próximos días se debatirá en el Concejo deliberante la ordenanza que hemos enviado para disminuir los impuestos, bonificarlos o en algunos casos eximir a todo lo que sea construcción. Lo he hablado ayer con la concejal Paula Daher, que está como presidenta de la comisión de legales, esta ordenanza que lo que planteamos es dinamizar la economía a través de la construcción”.

 


No solo el trabajo en construcción se dinamiza con estas medidas: “genera mucha movilidad en el dinero dentro de lo que es la ciudad y es por ese motivo que apuntamos primero a culminar las obras y después que la gente tenga la posibilidad de construir. Cualquiera sea la tasa, derecho de edificación, que es lo primero que se paga cuando se ingresa la carpeta de cualquier construcción que se haga acá en la ciudad”.

 


La generación de trabajo a través de la quita de impuestos: “Estamos demostrando que bajando impuestos podemos generar trabajo. Lo hemos hecho con el turismo, lo hemos hecho también con el parque industrial y espero que en las próximas semanas también se trate esta ordenanza que hemos enviado y posteriormente con la generación de trabajo vamos tranquilizando un poco la demanda que tenemos”.
 

 

