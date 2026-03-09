Esquel: Abren inscripciones para el Torneo Abierto de Vóley Mixto de la A.C.C.V.

El deporte y la integración vuelven a ser protagonistas en la ciudad. La Asociación Civil Cordillerana de Vóley (A.C.C.V.) lanzó oficialmente la convocatoria para el Torneo Abierto de Vóley Mixto, una propuesta que busca reunir a deportistas de diversas localidades en un ambiente de competencia sana y espíritu familiar.

Dos jornadas a puro remate

El certamen se llevará a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Esquel. Según indicaron desde la organización, el objetivo primordial es promover la igualdad y la integración a través de la modalidad mixta, garantizando un nivel competitivo que promete grandes encuentros en cancha.

Premios e Inscripción

Para incentivar el rendimiento de los equipos, el torneo otorgará premios en efectivo para quienes alcancen el 1°, 2° y 3° puesto del podio.

Los equipos interesados en participar deben tener en cuenta los siguientes puntos clave:

Valor de la inscripción: $100.000 por equipo.

Fecha límite: Hay tiempo para anotarse hasta el 19 de marzo.

Contacto: Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945-528149.

Formulario online: La inscripción se formaliza completando los datos en el siguiente enlace: https://forms.gle/KP6vA8PYRg9xVRRGA.

Desde la A.C.C.V. invitan a todos los clubes, agrupaciones y grupos de amigos de la cordillera a sumarse a esta iniciativa que fortalece el calendario deportivo local y regional.











M.G