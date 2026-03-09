Chubut vivió un intenso fin de semana de tradiciones y cultura en toda la provincia

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañó la realización de seis fiestas populares que se desarrollaron durante el fin de semana en distintas localidades de la provincia, fortaleciendo la identidad cultural, el turismo regional y el encuentro comunitario con propuestas tradicionales, artísticas y recreativas para toda la familia.

En Paso de Indios se llevó adelante la 12° Fiesta Nacional del Peón Rural, con una nutrida programación que incluyó desfile criollo, jineteadas, pruebas de riendas, concursos y bailes camperos con importantes premios en efectivo.

En Río Pico se celebró la Fiesta de la Naturaleza y el Aire Puro, enmarcada en el 104° aniversario de la localidad que fue conmemorado el pasado 4 de marzo; mientras que la localidad de Buen Pasto fue sede de la 5° Fiesta Provincial del Pialador durante el sábado 7 y domingo 8, con acto inaugural el sábado a las 10:30 horas.

Esta celebración incluyó pialadas, jineteadas, carreras de riendas y desafíos con importantes premios en efectivo.

En Ricardo Rojas se desarrolló la 11° Fiesta Regional del Caballo Cuadrero. El sábado 7 desde las 23 horas abrió el salón comunal, a la medianoche se realizó la elección de la mini embajadora, gauchito y embajadora del festival.

En la Comarca Andina, Lago Puelo fue escenario del Festival Cervecero del Bosque en la plaza central, con espectáculos musicales de primer nivel, competencias en el skate park, globas con productores regionales, artistas locales, beer trucks, food trucks, muestras artísticas y actividades deportivas que combinaron cultura, gastronomía y recreación.

Finalmente, en Trevelin, en el paraje Lago Rosario, se celebró la Fiesta de la Comunidad Mapuche los días sábado 7 y domingo 8. El sábado hubo apertura de stands, tabeada, tirada de riendas y juegos infantiles, almuerzo criollo, micrófono abierto, jineteada de novillos y carreras cuadreras, gran peña.

De esta manera, el Gobierno del Chubut acompaña y pone en valor las fiestas populares como espacios de encuentro, identidad y desarrollo económico regional, fortaleciendo las tradiciones y generando movimiento turístico y cultural en toda la provincia.











M.G