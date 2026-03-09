Lunes de sobresalto: sismo de 4,9 grados en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza

Los habitantes de la región de Cuyo comenzaron la semana con un sobresalto. Durante la madrugada de este lunes, un sismo de magnitud 4,9 grados se registró en territorio sanjuanino, extendiendo su impacto hacia la provincia de Mendoza y alertando a los vecinos que, en su gran mayoría, se encontraban descansando.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió exactamente a las 3:10 AM. El epicentro fue localizado a 18 kilómetros al suroeste de Calingasta y a 34 kilómetros al norte de Barreal, con una profundidad de 122 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Percepción e intensidad del movimiento

En cuanto a la intensidad del fenómeno, el organismo técnico indicó que el sismo alcanzó el Grado IV en la escala de Mercalli Modificada en las zonas de Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan. En estas localidades, el movimiento fue lo suficientemente nítido como para provocar la oscilación de objetos colgantes, como lámparas o cuadros, y despertar a quienes tienen el sueño ligero.

El impacto cruzó rápidamente los límites provinciales. En la localidad mendocina de Uspallata, la intensidad fue estimada entre los grados III y IV, lo que significa que fue percibido por personas en reposo y pudo generar el leve movimiento de muebles u objetos pequeños. Por su parte, en la Ciudad de Mendoza la intensidad alcanzó el Grado III, mientras que en zonas como Valle Fértil el movimiento fue más sutil, situándose entre los grados II y III.

Sin daños reportados

A pesar de la magnitud y de la hora en la que se produjo el evento, las autoridades de Defensa Civil de ambas provincias no han reportado hasta el momento daños en infraestructuras ni personas heridas. El sismo se suma a la actividad habitual de la zona, aunque su intensidad de 4,9 grados lo convirtió en uno de los eventos más notorios de los últimos días en la región cordillerana.







M.G